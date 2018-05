Rull i Turull accepten el càrrec per ser "conseqüents i lleials"

Els exconsellers Josep Rull i Jordi Turull, a la presó, han acceptat la proposta de tornar a ocupar els càrrecs que ostentaven abans de l'aplicació de l'article 155 per ser "conseqüents i lleials" als seus compromisos amb els ciutadans de Catalunya.



El president de la Generalitat, Quim Torra, ha signat avui els decrets per nomenar els membres del seu nou govern en el qual Jordi Turull torna a ocupar la conselleria de Presidència i Josep Rull la de Territori i Sostenibilitat.



Turull i Rull, que són a la presó d'Estremera (Madrid) per ordre del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena acusats de rebel·lió, han publicat als seus comptes de Twitter el mateix text.



"Per ser conseqüent i lleial als nostres compromisos amb els ciutadans de Catalunya -escriuen-, m'honra acceptar la petició del president Quim Torra i Pla de continuar sent conseller" i expressen el seu compromís de dedicar-se "en cos i ànima al servei de tots els catalans".





Per ser conseqüent i lleial als nostres compromisos amb la ciutadania de Catalunya, m´honora acceptar la petició del President @QuimTorraiPla de continuar essent conseller de Territori i Sostenibilitat. Em seguiré dedicant en cos i ànima al servei de tots els catalans pic.twitter.com/EVcWW9B8iL — Josep Rull i Andreu ?? (@joseprull) 19 de mayo de 2018