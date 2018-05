Teresa Jordà, l'exalcaldessa de Ripoll i diputada al Congrés

Teresa Jordà, la nova consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, no parla amb circumloquis. El seu discurs és directe, planer, ja sigui des de la tribuna d'oradors del Congrés, en un míting d'ERC o durant una conversa en petit comitè. Fortament compromesa amb la República –només cal donar un cop d'ull al seu Twitter- Teresa Jordà arriba al Govern que encapçala Quim Torra després de gairebé dues dècades dedicant-se a la política. La seva trajectòria al partit té dues empremtes clares.

Per una banda, Ripoll; i per l'altra, Madrid. Aquí, des de fa set anys, Jordà és diputada a la cambra baixa després d'encapçalar tres vegades la llista d'ERC per Girona a les generals. I al 2011, precisament, va imposar-se a qui ara ja és 131è president de la Generalitat (perquè Junqueras havia proposat Quim Torra com a número 1). De Ripoll, la nova consellera va ser-ne alcaldessa durant dos mandats (2003-2011) i fins fa poc, cap de l'oposició a l'Ajuntament. Un municipi i una comarca on l'agricultura i la ramaderia hi tenen una forta presència, i que li han donat bagatge per al Departament que ara encapçalarà.

"Diputada al Congrés des del 2011 i acumulant en 5 anys tres legislatures #oletu. Alcaldessa de Ripoll d'ERC durant 8 anys. Ganes de República catalana". Molt activa a les xarxes socials, així és com Teresa Jordà s'autodefineix a Twitter. Poques paraules –l'aplicació hi obliga- però que defineixen el gruix de la seva trajectòria política, el seu ideari d'independència i també, amb l'afegitó irònic, una part de la seva manera de ser.

La nova consellera d'Agricultura és d'aquelles que fan política activa. I que sense embuts, diuen allò que pensen. Que van al gra, vaja. Nascuda el 1972 i llicenciada en Història Moderna i Contemporània per la UAB, la seva trajectòria política va començar quan tenia 27 anys.

Va ser al juliol del 1999, quan va entrar de regidora per ERC a l'Ajuntament de Ripoll. Al consistori, Teresa Jordà s'hi estaria fins a divuit anys, vuit dels quals com a alcaldessa (entre 2003 i 2011).

Després de tornar a passar a l'oposició, la republicana va deixar l'Ajuntament el juliol de l'any passat. Per una banda, perquè l'acta al Congrés cada cop li impossibilitava més assistir als plens municipals; però de l'altra, perquè també volia centrar-se en impulsar la culminació de –l'aleshores- procés sobiranista.

La republicana, però, té molt present aquesta etapa municipal. Ja en va deixar constància quan, a l'hora de tancar el cicle, va tornar a llegir el mateix poema que el dia que va prendre possessió com a alcaldessa: 'El poble', de Miquel Martí i Pol.

Del Ripollès, Teresa Jordà n'exporta el caràcter decidit i proper, que complementa amb un discurs directe. La seva és una comarca de muntanya, amb forta presència del sector primari, que també li ha aportat bagatge per al Departament que ara encapçalarà.



De rival a president

Però si bé Ripoll és mitja carrera política seva, l'altra mitja és Madrid. Teresa Jordà és diputada al Congrés des del 2011, quan va encapçalar per primer cop la llista d'ERC a Girona per les generals. I precisament, aleshores, el 131è president de la Generalitat va estar a punt de prendre-li el lloc.

En aquelles generals, els republicans anaven a llistes amb la coalició Catalunya Sí, que també incloïa Reagrupament (RCat). El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ara destituït en aplicació del 155 i empresonat, va proposar que Quim Torra (vinculat a Rcat) anés de número 1. Però va topar amb l'oposició frontal de la federació d'ERC a Girona, que ja havia nomenat Jordà com a candidata.

Junqueras, per no obrir divergències amb el territori, va acabar fent marxa enrere. Resultat: RCat no va aportar cap nom a la llista. I Quim Torra, ara, acabarà encapçalant l'executiu que tindrà Teresa Jordà a la cartera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Ja ho diu al seu Twitter, però també en discursos, mítings, actes i converses de tu a tu. Per a Jordà, la República és el camí. Ara, després de divuit anys a l'Ajuntament de Ripoll i set al Congrés, arriba a Govern per incorporar-se a l'executiu de Quim Torra. I com repeteix sovint amb piulades, l'acompanyen els hashtags #Seguim i #PasFerm.