Arrimadas: «Així no es pot aixecar el 155»

Els nomenaments dels nous consellers anunciats ahir pel president de la Generalitat, Quim Torra, van aixecar ràpidament les reaccions contràries dels partits anomenats «constitucionalistes».

«Així no es pot aixecar el 155», assegurava la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, al seu compte de Twitter. I afegia: «no volen governar, sinó desafiar la majoria de catalans i la legalitat democràtica». La cap de l'oposició va defensar la intervenció de la Generalitat perquè amb «un president supremacista, un pla il·legal anunciat al Parlament i un Govern amb dos presos i dos fugats que van donar un cop contra la democràcia» l'aplicació de l'article 155 «no es pot aixecar».

També el president de Cs, Albert Rivera, demanava al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que «ha de rectificar ja» i que s'ha de «fer política aplicant el 155 de la Constitució espanyola per a garantir la unió i els drets de tots els catalans». En una piulada a Twitter, Rivera va manifestar que «és un error seguir mirant cap a una altra banda» i va carregar contra el president Torra per «posar de consellers a presos o fugits de la justícia al seu govern rebel».

Per la seva part, el líder del PSC, Miquel Iceta, va considerar com un «greu error» la decisió al nou Govern de mantenir a dos empresonats i a dos a l'estranger. També a través de la xarxa social, Iceta va assenyalar que les primeres decisions de Torra de nomenar «persones que no es podran dedicar plenament i de forma efectiva» són un «error greu» i va dir que «en absolut són esperançadores».

Finalment, el líder del PPC, Xavier García Albiol, va dir que «la composició del nou Govern és un clar missatge de la voluntat de seguir instal·lats en la bronca, el conflicte i la provocació» i els comuns van criticar que el Govern està «més pendent de Berlín que de la Catalunya que vol avançar».