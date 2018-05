Detenen un home que es feia passar per advocat i venia pisos de difunts

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Sants-Montjuïc han detingut aquesta setmana el responsable d'una agència immobiliària acusat de ser el presumpte autor de quatre delictes d'estafa i quatre de falsificació documental.

L'home, de nacionalitat espanyola i de 45 anys, adoptava el rol d'advocat durant la signatura de la paga i senyal. La posada en escena era tan cuidada que no aixecava cap sospita en els compradors, que veien finalment com les arres que pagaven no es destinaven a la seva escomesa.

Fins i tot, en la transacció entrava en escena una dona –actualment en cerca i captura–, que es feia passar per la propietària del pis a la venda, i exhibia una documentació falsa on constaven les dades de la propietària legítima, que estava morta.

El detingut, a qui se'l coneixia per portar un alt nivell de vida, va passar a disposició judicial el dia 17 de maig i el jutge va decretar la llibertat amb càrrecs.

La investigació es va iniciar arran d'una denúncia d'una persona que va manifestar que l'havien estafada en la compra d'un pis al barri de Sants de Barcelona. Les indagacions policials van conduir els agents a constatar que el modus operandi consistia a posar a la venda un immoble del qual els estafadors disposaven d'informació prèvia que feien servir per als seus interessos.

Hi havia dues casuístiques amb les quals treballaven: els pisos que sabien que estaven buits per diferents raons o els que estaven ocupats amb els legítims propietaris difunts. La investigació va posar en relleu que les vendes de domicilis a partir d'aquest mètode d'estafa es feien a través d'immobiliàries que no tenien coneixement que al darrere hi havia una activitat delictiva.

Un moment important de l'operació es produïa quan es duia a terme la signatura de les arres. A l'acte s'hi presentava una persona que simulava ser la propietària del pis juntament amb el seu advocat. Portava un document falsificat a nom de la legítima propietària, que ja estava morta. Aquesta posada en escena, on aparentment tots els elements generaven la confiança necessària per fer una operació d'aquestes característiques, comportava que la persona interessada a adquirir l'habitatge efectués la paga i senyal per assegurar-se'n la seva adquisició. Es dona el cas que algunes de les víctimes fins i tot havien pres mesures de seguretat abans de dur a terme la transacció: demanaven informació de la finca al Registre de la Propietat per assegurar-se que no hi havia cap qüestió que grinyolés.

El fet que la documentació fos falsificada i concordés amb la titularitat de la persona difunta, que n'era la legítima propietària, no feia aixecar cap sospita i era molt difícil de detectar fins que ja era massa tard. La majoria de les víctimes no detectaven que havien estat estafades fins al moment de l'escriptura pública, ja que els estafadors òbviament no compareixien a aquest acte i, en conseqüència, mai no s'acabava duent a terme.

Fins al moment hi ha cinc víctimes acreditades i el valor dels diners estafats ascendeix a 122.000 euros.