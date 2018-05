Eurovegas va fer entendre el potencial agrícola del Baix Llobregat

El gerent del Parc Agrari del Baix Llobregat, Raimon Roda, ha assegurat que el fracàs del projecte Eurovegas i la crisi econòmica van ajudar a fer entendre a molta gent que aquest espai agrícola a tocar de Barcelona era un territori de futur i oportunitats.

Tant és així que des del 2013 el parc ha recuperat 25 hectàrees de camps per al conreu i ha incorporat una desena de nous empresaris que van veure en l'agricultura una sortida laboral.

Malgrat que aquestes 25 hectàrees només representen el 10% del total de terres que per diverses raons no es cultiven, n'ha destacat la importància per a la bona gestió del parc.

Aquí, Roda ha apuntat que tenir camps no conreats afavoreix les activitats no permeses com ara els abocadors il·legals i la propagació de plagues en servir de refugi per a espècies com els faisans o els conills.