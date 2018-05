Puig i Comín dimitiran si no poden exercir el càrrec de manera efectiva

Els nous consellers de Cultura i Salut de la Generalitat, Lluís Puig i Toni Comín, han assegurat que dimitiran si creuen que no poden exercir el seu càrrec de manera efectiva des de Bèlgica.

"Crec que tots nosaltres seríem els primers a dimitir si, després d'una setmana, veiéssim que no podem complir", ha avisat Puig en una entrevista de Tv3 recollida per Europa Press.

Comín ha reivindicat la recuperació de consellers cessats per l'article 155, com ells, com "una de les mesures per lluitar contra la repressió" de l'Estat.

També ha defensat que el nou Govern no pot instal·lar-se "en la desobediència sistemàtica", però ha exigit que recuperin les lleis de la legislatura anterior suspeses pel Tribunal Constitucional (TC).

"Seria un error demanar-li que es posi en la tessitura de la desobediència sistemàtica però sí en la valentia de fer polítiques socials, de confrontar-se dins del marge legal a les institucions de l'Estat per fer totes aquelles lleis que creiem que tenim dret a fer i el TC ens ha tombat", ha afegit.

A més, l'exconsellera d'Agricultura Meritxell Serret, que també està a Bèlgica, ha vaticinat que el Tribunal Suprem presentarà una nova euroordre per extradir-los, ja que creu que "si mantenen totes aquestes acusacions com justifiquen" que no ho fan i els deixen lliures a Brussel·les.