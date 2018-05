Rajoy ja ha rebut la carta en què Torra li demana reunir-se i li respondrà la setmana vinent

? El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ja ha rebut la carta que aquesta setmana li havia adreçat el nou president de la Generalitat de Catalunya. En la missiva, Torra demanava al cap de l'Executiu que es poguessin reunir al més aviat possible. Segons van confirmar ahir fonts de Moncloa, està previst que el cap del Govern espanyol respongui a aquesta petició la setmana entrant. Quim Torra demanava a la carta una reunió per poder dialogar «sense condicions» i «amb el respecte institucional mutu, amb la predisposició a parlar de tot, sense límit temporal» i amb el format «més oportú» i estava disposat a celebrar la trobada «demà mateix» per tal d'encaminar i «reconduir la política a la política».