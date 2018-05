Rull i Turull es mostren «honorats» per «continuar essent consellers» i Comín agraiex la confiança a ERC

Els polítics empresonats Josep Rull i Jordi Turull van manifestar, cadascú des del seu compte de Twitter, que «per ser conseqüent i lleial als compromisos amb la ciutadania de Catalunya», els «honora acceptar» la petició del president de la Generalitat, Quim Torra, per «continuar essent» consellers: Rull com a titular de Territori i Sostenibilitat, i Turull, de presidència. Van reaccionar amb una piulada similar després de donar-se a conèixer els noms del nou executiu de la Generalitat. «Per mi no quedarà dedicar-me en cos i ànima al servei de tots els catalans», va indicar Turull, com també ho va assenyalar Rull.

L'exconseller de Salut Toni Comín, que tornarà al govern de la mà de Quim Torra, va reaccionar a Twitter a la notícia que serà restituït com a conseller de Salut del nou Govern. Comín va agrair concretament al president Quim Torra, a Oriol Junqueras i a ERC que hagin confiat en ell per tornar a ocupar el càrrec i «seguir impulsant la transformació del sistema de salut».

En una primera piulada, Toni Comín va dir: «Gràcies @Esquerra_ERC per fer-me de nou confiança i haver proposat al MHP @QuimTorraiPla que segueixi impulsant la transformació del sistema de salut. Junts, gràcies a l'Oriol @junqueras, hem fet un camí ple de fruits i junts seguirem caminant per obtenir molts més fruits encara».

Seguidament, va tornar a piular per afegir: «Seguir impulsant la transformació del nostre sistema de salut, juntament amb el meu equip, és un honor que assumim amb responsabilitat, humilitat, compromís i el màxim esforç. Gràcies MHP @QuimTorraiPla, gràcies estimat Oriol @junqueras, gràcies @Esquerra_ERC per fer-me confiança».



Més capaç que Méndez de Vigo

Per la seva part, el conseller de Cultura destituït arran del 155, Lluís Puig, que tornarà a ocupar la cartera, va remarcar que si el ministre espanyol Méndez de Vigo ha pogut gestionar Cultura «des de 600 quilòmetres sense aparèixer ni un sol dia en 6 mesos», ell es veu «més capaç» de fer-ho des del doble de distància, ja que a través de xarxes o d'Skype ha estat «molt present en molts llocs de Catalunya en els darrers mesos».

El diputat d'ERC Ernest Maragall va assegurar ahir que rebre l'encàrrec del president de la Generalitat, Quim Torra, per ser conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència és «un honor» i tenir la confiança d'ERC, d'Oriol Junqueras i Marta Rovira, «un privilegi». A través d'una piulada al seu compte de Twitter, va indicar que «substituir provisionalment» Raül Romeva al capdavant d'aquest Departament és «un repte impossible». Maragall va manifestar que «formar part del Govern de Catalunya en aquest període és una responsabilitat del tot assumida», malgrat que ja va ser conseller d'Educació.