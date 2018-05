Torrent adverteix que «persistiran» per aconseguir la llibertat dels presos

El president del Parlament, Roger Torrent, assegura que les persones que estan al capdavant de les institucions catalanes seguiran lluitant perquè els presos polítics quedin en llibertat i els exiliats puguin tornar a casa: "No podríem fer una altra cosa que resistir i persistir perquè tornin a ser amb nosaltres". Així de contundent s'ha expressat en un acte d'homenatge a Oriol Junqueras que s'ha celebrat aquest diumenge a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat).

Torrent ha demanat a la societat catalana que sumi esforços per assolir aquesta fita, tot i que ha reconegut que "no serà fàcil". El president ha advertit que cal "conjurar" tota la diversitat del país perquè "aquí no sobra ningú". Aquest és, des del seu punt de vista, "el millor homenatge" que es pot fer a Junqueras, ja que afirma que és "el que ell ha defensat sempre".

Roger Torrent s'ha mostrat molt satisfet de prendre part en aquest acte per reclamar l'alliberament d'Oriol Junqueras i de la resta de presos, així com el retorn dels polítics exiliats. "Aquest esdeveniment és una mostra de junquerisme perquè hi ha gent molt diversa, de procedències i amb històries vitals molt diferents entre sí", ha comentat Torrent que ha assegurat que el que sempre ha predicat Junqueras és aquesta necessitat "d'abraçar a tothom i estimats a tothom".

En aquest sentit ha destacta que Catalunya és un país molt ric, on coexisteix un ampli ventall de formes de pensar i que s'ajunten per un projecte de futur comú, la República. "El millor que podem fer és estimar i sumar sempre, sumar socialment de punta a punta perquè aquí no sobra ningú", ha apuntat.

"Hem de conjurar-nos", ha assenyalat Torrent que ha afirmat que els representants de les institucions catalanes seguiran lluitant fins que els presos quedin en llibertat i els exiliats puguin tornar. "No podríem fer una altra cosa que no sigui resistir i persistir fins que surtin", ha advertit. Per aquest motiu ha demanat a la ciutadania que no es rendeixi: "Agafem forces i aprofitem actes com aquests per abraçar-nos, estimar-nos i fer junquerisme perquè no serà fàcil", ha alertat.

Per Torrent aquesta "és la manera i la via per construir democràcia i república i per aconseguir treure Junqueras de les grises fosques parets d'Estremera", ha sentenciat.

Nuet adverteix que només hi ha "venjança"

Per la seva banda, el coordinador d'EUiA, Joan Josep Nuet, també ha intervingut en els parlaments per carregar contra l'executiu de Mariano Rajoy i la justícia espanyola. "Ja sabíem que quan l'acció judicial substitueix a la política l'acció no fa política", ha lamentat Nuet que ha indicat que "per fer política ja hi ha els representants escollits pel poble de Catalunya i no calen fiscals ni jutges". Així mateix ha remarcat que en els darrers mesos tothom ha aprés que "quan la justícia fa política deixa de fer justícia" i només queda "venjança".

El municipi que va veure créixer Oriol Junqueras i que el va elegir com a alcalde al 2011 i al 2015, ha acollit aquest diumenge un partit de futbol solidari i un dinar popular "per recordar la irregularitat democràtica a Espanya que suposa tenir setze persones a presó o a l´exili".

La jornada, organitzada per Mai Caminaràs Sol, Baix Llobregat, moviment Free Junqueras, ha comptat amb una representació transversal de polítics i representants sindicals. Entre les cares conegudes que s'han deixat veure en calça curta destaquen el diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, l'adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonés; el president del Grup Parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià o l'exalcalde de Sabadell, Juli Fernàndez (ERC).