Turull i Rull titllen de "prevaricació" que no es publiqui el seu nomenament com a consellers

Jordi Turull i Josep Rull han denunciat des de la presó l'acte de "prevaricació" que es duria a terme si finalment no es publiquen els seus nomenaments com a conseller de la Presidència, i de Territori i Sostenibilitat, respectivament. En el seu compte de Twitter, Rull afirma que la situació és una "vergonya", i es pregunta: "Des de quan la presó preventiva per rebel·lió inexistent és una condemna ferma?".





Des de quan la presó preventiva x https://t.co/B0biDiDVqvó inexistent és una condemna ferma? Però q és aquesta vergonya?Volem exercir d consellers en llibertat. Tenim tot el dret a exercir de consellers en llibertat. No publicar el nostre nomenament és prevaricació, simplement. — Josep Rull i Andreu ?? (@joseprull) 20 de mayo de 2018

Tenim els nostres drets polítics intactes, hem demanat la llibertat per exercir el càrrec amb plenitud. No publicar el nomenament pq no són del seu gust, és un exercici de prevaricació; mantenir-lo un acte de dignitat perfectament legal #elmeucosalapresóelmeucoracatalunya pic.twitter.com/AyhZoX3swX — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 20 de mayo de 2018

Per la seva banda,, ha demanat compoder exercir el seu càrrec en llibertat i afirma que "no publicar el nomenament perquè no són del seu gust, és un exercici de prevaricació". "Mantenir-lo, un acte de dignitat perfectament legal". El missatge l'acompanya amb l'etiqueta #elmeucosalapresóelmeucoracatalunya i adjunta el comunicat oficial amb el llistat de consellers i consellers del Govern encapçalat per Quim Torra, i la data en què està previst que es faci la presa de possessió.