Vic ha de penjar la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Vic, ahir a primera hora de la tarda, va col·locar la bandera espanyola al balcó de la Torre del Rellotge. Ho va fer en compliment d'una sentència judicial que va arribar al consistori el passat 15 de maig.

Els fets es remunten a l'any 2012, quan el sindicat Manos Limpias va denunciar que l'Ajuntament de Vic no tenia la bandera espanyola a la façana principal.

La sentència judicial ferma per aquells fets va sortir el 14 d'agost de 2017, però fins fa uns dies no s'ha rebut el requeriment d'execució. Finalment, la bandera espanyola s'ha instal·lat en un pal al costat de la Senyera i la bandera de la ciutat, acompanyada amb una pancarta on es pot llegir que la bandera estatal penja en aquest ajuntament per imposició del govern central i en compliment d'una sentència judicial.

Si l'alcaldessa, Anna Erra, no hagués acatat la decisió judicial s'hauria pogut enfrontar a un delicte de desobediència greu amb multes i penes d'inhabilitació. A partir d'ara, les tres banderes compartiran façana amb l'estelada, que continuarà penjada al balcó.

Des del consistori han explicat que durant sis anys han estat treballant i valorant amb els assessors totes les opcions jurídiques per evitar haver de complir i executar la sentència, seguint també les indicacions de l'Associació de Municipis per la Independència.

L'alcaldessa ha explicat que ho han intentat tot, fins que ha arribat el moment en el qual l'incompliment podia comportar multes.