L'exmembre de la mesa del Parlament de Catalunya Ramona Barrufet, que estava citada fa unes setmanes davant l'instructor de la causa del procés independentista al Tribunal Suprem Pablo Llarena i no va comparèixer al·legant malaltia, compareixerà finalment avui per videoconferència des dels jutjats de Lleida. Barrufet ha estat l'única dels cinc exmembres d'aquest òrgan parlamentari que no s'ha enfrontat a la declaració indagatòria.