Imputen quatre ex-alts càrrecs d'Exteriors implicats en els pagaments a observadors

El titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Bacerlona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha citat a declarar en qualitat d'investigats quatre ex-alts càrrecs de la Conselleria d'Exteriors de la Generalitat de Catalunya que presumptament van estar implicats en els pagaments als observadors internacionals que van acudir l'1 d'octubre al referèndum d'independència. Segons les citacions, el proper 6 de juny hauran d'anar a declarar Aleix Villatoro Oliver, secretari general del Departament d'Exteriors, Relacions Internacionals i Transparència de la Generalitat i número dos de Raül Romeva; Marta Garsaball, directora de Serveis de la Conselleria; Amadeu Alfataj, representant del Consell de la Diplomàcia Pública (Diplocat) a la UE destinat a Brussel·les i Albert Royo, secretari general del Diplocat, amb la targeta del qual es van abonar les despeses dels observadors.

Segons un informe de la Guàrdia Civil del sumari, l'esmentada conselleria va gastar 217.656 euros en pagaments per als observadors i les despeses que va generar la seva estada a Catalunya. D'aquesta quantitat, es van realitzar dos pagaments des d'un compte de la delegació de la Generalitat a la UE, el responsable de la qual era Amadeu Altafaj.

Aquests pagaments acreditats documentalment sumen 119.700 euros, segons constava en un primer informe de la Guàrdia Civil. Els diners corresponien a dues transferències realitzades per la delegació del Govern de la Generalitat a Brussel·les a la societat The Hague Center for Strategic Studies, que va enviar els observadors. A aquesta xifra se suma el compromís adquirit de pagar 47.365 euros més, encara que la Guàrdia Civil diu desconèixer si es van arribar a abonar o no.

La persona autoritzada en aquest compte és Marta Garsaball Pujol, també citada per al 5 de juny com investigada, i la que va signar les declaracions responsables de les transferències. Segons aquestes declaracions responsables, les ordres de pagament es van donar el 28 de desembre del 2017, tot i que les transferències havien estat realitzades el 21 de setembre i el 10 d'octubre.

Un altre dels ex-alts càrrecs del Diplocat citat pel jutge és Albert Royo Mariné, amb la targeta del qual es van abonar els vols d'observadors per a l'1 d'octubre, així com els hotels en els quals es van allotjar, que sumaven més de 40.000 euros.



Quatre citacions més

El magistrat també ha acordat la citació per al 26 de juny en qualitat d'investigats de quatre dels detinguts en l'operació Anubis, duta a terme per la Guàrdia Civil el passat 20 de setembre amb la finalitat de desmantellar l'organització del referèndum. Es tracta del director de Patrimoni de la Generalitat, Francesc Sutrias; David Franco Sánchez i David Palanques Bonavía, tots dos del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), i Xavier Puig Farré, responsable de l'Àrea de Tecnologia de la Informació i les Comunicacions.