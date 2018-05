Un poble català prohibeix els llaços grocs i les banderes

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar (Bages) ha publicat un ban en el qual exigeix als veïns que vulguin penjar símbols a la via pública, com ara llaços grocs o banderes espanyoles, demanin autorització prèvia al consistori. L'alcaldessa de Castellbell i el Vilar, Montserrat Badia (PSC), explica que la mesura busca evitar la "crispació" i que es regeix per l'0rdenança municipal de 2011. "Fins ara no havíem fet res, uns posaven i altres treien, però hem optat per buscar l'equilibri", explica Badia per justificar la decisió del consistori d'impedir la col·locació dels símbols. D'altra banda, el consistori ha retirat de la via pública els símbols que hi havia penjats sense la corresponent autorització.

Montserrat Badia ha explicat a l'ACN que la publicació del ban és simplement un "recordatori" de l'ordenança que està en vigor des del 2011 i que va ser aprovada pel llavors govern de CiU. El ban recorda que, d'acord amb la normativa, està prohibit fer pintades i enganxar elements sense la corresponent autorització. A més, el document informa de la retirada de tots els símbols que hi ha a l'espai públic en aquests moments sense la corresponent autorització.

Segons l'alcaldessa, l'enganxada de símbols independentistes i espanyolistes estava provocant "inquietud" entre els veïns. Explica que fins ara no s'havia actuat perquè "les emocions eren fortes i hi havia una necessitat especial de reivindicar", però afegeix que "arribats al punt que uns col·loquen i els altres treuen, vam fer una reflexió i vam veure que calia actuar".

Badia insisteix, però, que no es busca "vetar a ningú" sinó "posar ordre". Per aquesta raó, afegeix que qui vulgui col·locar qualsevol element segueixi els requisits de l'ordenança i demani l'autorització a l'Ajuntament i assegura que "es respondrà automàticament, sense passar dies". Especifica, però, que demanar permís no porta implícit el vistiplau i que serà necessari "estudiar-ho". Tot i això, ha aclarit que aquesta decisió "no correspon a alcaldia sinó als tècnics".



Cessions al CDR

La batllessa també ha volgut deixar clar que aquesta decisió "no busca beneficiar a cap dels costats". En aquest sentit recorda que, malgrat ser del PSC, a l'Ajuntament sempre ha deixat de banda "els colors" i ha apostat per la "neutralitat". En aquest sentit ho ha exemplificat amb el fet que el mateix consistori ha cedit en reiterades ocasions espais municipals als CDR, un fet que li consta que no fan tots els ajuntaments.