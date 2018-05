Els tancaments pels drets dels immigrants arriben a Badalona

Les tancades per reivindicar els drets dels immigrants i persones refugiades sortiran de Barcelona. A partir d'avui també es portaran a terme a Badalona, després que diversos col·lectius pels drets socials del Barcelonès Nord han decidit convocar la ciutadania a les sis de la tarda al Centre Cívic de La Salut per endegar aquesta acció reivindicativa.

D'aquesta manera, els col·lectius pels drets volen reproduir l'acte reivindicatiu que des de fa gairebé un mes es duu a terme a l'antiga escola Massana, situada a la plaça de la Gardunya, i també a l'església del Sagrat Cor del Poblenou.



Manifestació el dia 27

Els convocants volen mostrar la situació en la qual es troben els col·lectius de persones immigrades a zones densament poblades com són Badalona i Santa Coloma de Gramenet, i vol incentivar la solidaritat als barris dels dos municipis on es concentra més població nouvinguda. A més, el proper 27 de maig està convocada a la plaça de Catalunya una manifestació per reclamar canvis a l'actual Llei d'Estrangeria.