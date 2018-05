Torra arriba a Estremera per visitar els polítics presos

El president de la Generalitat, Quim torra, ha arribat a les 09.30h del matí al centre penitenciari d'Estremera, on visita els consellers Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull i Raül Romeva, dos dels quals, Rull i Turull, han estat designats consellers del nou Govern. Després d'aquesta visita preveu atendre els mitjans de comunicació i traslladar-se a Alcalá-Meco per reunir-se a les 12.45h Carme Forcadell i Dolors Bassa. A les 16.00 farà el mateix a Soto del Real amb Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. La seva visita es produeix hores després que el govern espanyol hagi fet ús de la intervenció per la via del 155 sobre el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) per bloquejar la publicació dels nomenaments del nou Govern de Torra, i evitar així que Turull, Rull (tots dos presos), Toni Comin i Lluís Puig (a Bèlgica) puguin esdevenir consellers. El conseller de Cultura destituït i ara nomenat, Lluís Puig, ha enviat una carta al vicepresident de la Comissió Europea,, Frans Timmermans, on li demana una intervenció davant la vulneració dels drets polítics a l'Estat, mentre que els advocats de Rull i Turull preveuen demanar la seva sortida de la presó per prendre possessió com a consellers,.