Arrimadas carrega contra el PP i el PSOE per «no fer res» a Catalunya

La portaveu de l'Executiva nacional de Ciutadans i líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, va carregar contra el PP i el PSOE, als quals veu units per «no fer res» a Catalunya, i els ha insistit en la necessitat d'estendre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució en aquesta comunitat.

A més, va assenyalar que el nou president de la Generalitat, Quim Torra, «no té un pla de govern, té un pla de secessió; i no té un Govern, té un comitè d'operacions per a la secessió de Catalunya de la resta d'Espanya».

En roda de premsa després de la reunió del Comitè Executiu de Cs, Arrimadas va declararque l'Executiu «separatista» de Torra «no vol governar, vol confrontar i dividir», i per això totes les seves decisions són i seran «un desafiament a la legalitat, a la majoria de la societat catalana, a tots els espanyols i a la democràcia».

Arrimadas, va defensar el «patriotisme civil» reivindicat pel seu partit i per la plataforma que va llançar aquest diumenge, «España Ciudadana», i ho va diferenciar del «nacionalisme» català, el basc i el del Front Nacional francès. Arrimadas va dir que en el seu partit estan «molt contents» amb l'acolliment que està tenint la plataforma, tant el seu manifest com la difusió a les xarxes socials, després de l'acte de presentació celebrat a Madrid. El president de Ciutadans, Albert Rivera, va demanar ahir que el PP, el PSOE i la formació taronja negociïn junts les condicions per mantenir l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya i que el Govern deixi de «jugar» amb el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.