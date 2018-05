La Fiscalia alemanya sol·licitarà l'extradició de Puigdemont per rebel·lió

La Fiscalia de Schleswig-Holstein sol·licitarà a l'Audiència Territorial d'aquest "Land" alemany l'extradició a Espanya per rebel·lió de l'expresident català Carles Puigdemont, després d'examinar els nous documents presentats per la justícia espanyola.

Fonts d'aquesta Fiscalia han informat avui d'aquesta nova petició que haurà d'estudiar ara el tribunal, al qual ja va sol·licitar el 9 de maig l'ingrés a la presó de Puigdemont, la qual cosa va ser rebutjada per aquesta cort.

La Fiscalia va argumentar llavors la seva petició de dictar novament l'ingrés a la presó de l'expresident català amb els nous documents facilitats per les autoritats espanyoles, en particular dels vídeos "que mostren els actes violents contra forces policials espanyoles".

"Els disturbis tenien tal dimensió, que la Fiscalia parteix de la base que cal extradir per rebel·lió. Segons la llei alemanya es prendria en consideració no només el delicte per alta traïció, sinó en tot cas també per pertorbació de l'ordre públic en cas particularment greu", segons el comunicat emès avui.

Per aquesta raó, la Fiscalia considera en el seu escrit que "calia partir de la base que segueix existint risc de fugida".

El comunicat afegeix que la Fiscalia està preparant en aquests moments l'escrit per demanar l'admissibilitat de l'extradició de Puigdemont pels delictes de rebel·lió i malversació pels quals el reclama la Justícia espanyola.

En declaracions a Efe, la fiscal en cap Wiebke Hoffelner, ha assenyalat que "l'escrit està, per dir-ho així, llest per presentar-lo aviat".

Puigdemont va ser detingut a Alemanya el 25 de març passat, després d'entrar al país per la frontera amb Dinamarca, en compliment d'una euroodre dictada pel Tribunal Suprem per la seva implicació en la declaració unilateral d'independència de Catalunya.

El polític va ingressar aquell mateix dia a la presó de Neumünster, en aquest estat federat alemany.

Uns dies després, la Fiscalia va abonar en tots els punts la petició dels seus homòlegs espanyols, que sol·licitaven la seva extradició per rebel·lió i malversació de fons, a l'hora que va determinar que seguís a la presó per existir risc de fugida.

A principi d'abril, l'Audiència del "Land" va desestimar el càrrec de rebel·lió, va demanar informacions addicionals sobre el de malversació de fons i va dictaminar la posada en llibertat de Puigdemont sota fiança de 75.000 euros.