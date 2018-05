El jutge Llarena comunica a Barrufet el seu processament

El jutge Pablo Llarena va comunicar per videoconferència a l'exsecretària de la Mesa del Parlament Ramona Barrufet el seu processament per un presumpte delicte de desobediència. Segons va confirmar Barrufet a la sortida dels jutjats de Lleida, es va acollir al seu dret a no declarar i es va remetre a les declaracions que va realitzar el passat 9 de novembre. En aquest sentit, Barrufet va assegurar que serà al judici oral quan els seus advocats «ens defensin com ho hagin de fer».

L'exmembre de la Mesa del Parlament durant la tramitació de les lleis de desconnexió, en relació amb les quals està processada, no va poder acudir el passat 7 de maig a la citació que li va enviar el Suprem perquè conegués el seu processament i va demanar que se celebrés una videoconferència amb aquest objectiu.

La compareixença va tenir lloc amb l'única assistència del fiscal, la imputada, l'acusació popular exercida per Vox, la defensa de l'exmembre de la Mesa del Parlament i el propi magistrat del cas, Pablo Llarena, ja que les altres parts personades a la causa no hi van assistir.