Milers de gironins protesten pel 155 amb l'emotiva participació de la germana de Dolors Bassa

Les conselleres destituïdes Dolors Bassa i Carme Forcadell, a la presó d'Alcala Meco, dormiran en cel·les separades a partir d'aquesta nit. La germana de Bassa, Montse Bassa, ho va assegurar ahir durant la concentració que es va fer a Girona per rebutjar que es mantingui l'aplicació de l'article 155 i per reclamar la llibertat dels «presos polítics». Bassa va explicar als assistents, visiblement emocionada, que la Dolors li va trucar quan estava entre el públic i que en un primer moment no li va agafar el telèfon. Al segon intent, «m'ha dit que necessitava sentir la meva veu perquè serà la primera nit que passarà la nit sola, les acaben de separar». «Li he explicat que era a Girona, que està ple de gent i l´he fet riure», va afegir. La germana de la consellera destituïda va cridar a continuar les mobilitzacions.