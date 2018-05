El PDeCAT demana la compareixença del president per explicar l'allargament del 155

Segons el parer del portaveu del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, el Govern falta el respecte a la democràcia i al vot dels catalans mantenint el 155 malgrat la investidura de Quim Torra com a president de la Generalitat i el nomenament dels consellers.

«El president Torra ja ha pres possessió i és l'únic que té la potestat per nomenar els membres del seu govern, Rajoy té l'obligació de publicar els nomenaments en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)», va assenyalar Cleries, que considera que l'Executiu de Rajoy està estenent el 155 a Catalunya.

«Allargar el 155 després d'haver investit el president de la Generalitat és una falta de respecte a la democràcia i al vot dels catalans i catalanes», va criticar el senador exconvergent. Segons l'acord pres pel Senat, les mesures aprovades a l'empara del 155 decauran al moment que prenguin possessió del seu càrrec tots els consellers del nou govern de la Generalitat. Serà un pas automàtic, van informar fonts parlamentàries a Europa Press, per tant no hi haurà necessitat que el Govern ni el Senat prenguin cap acord. De moment, Torra va ser investit la setmana passada i el nomenament dels membres del seu Executiu encara no ha estat publicat al DOGC.

El DOGC, que segueix gestionat pel Govern central per l'aplicació del 155, ha publicat aquest dilluns el decret amb la nova estructura del Govern de Quim Torra però no el decret en el qual es nomenen als seus consellers.

El Govern central va informar en una carta que «procediria a analitzar la viabilitat» de publicar el decret que nomena als consellers, perquè entre els nomenats hi ha polítics a la presó (Jordi Turull i Josep Rull) i a Bèlgica Toni Comín i Lluís Puig.

Sense la publicació d'aquest decret el nomenament del nou Govern no tindria efectes i de moment els consellers no podrien prendre possessió el dimecres, com hi havia previst Torra.

En la comissió creada «ad hoc» pel Senat per estudiar i aprovar l'aplicació del 155 a Catalunya existeixen tretze iniciatives pendents de tramitació, i entre elles està la compareixença de la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, a petició pròpia.

La número dos del Govern va presentar la sol·licitud el passat 14 de març però encara no s'ha dut a terme, a l'espera que s'aixequi l'aplicació de l'article i acudeixi al Senat per fer ja balanç.

Independentment de l'aixecament del 155, el Senat mantindrà la comissió conjunta que va estudiar i ha donat seguiment a les mesures adoptades pel Govern a Catalunya. L'existència i funcionament d'aquesta comissió, que presideix el també president de la cambra, Pío García-Escudero, és potestat de la Cambra alta.