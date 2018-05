El PP suspèn de militància Zaplana hores després de ser detingut

La direcció del PP suspendrà de militància Eduardo Zaplana aquest mateix dimarts després que la Guàrdia Civil l'ha detingut a València per un presumpte delicte de blanqueig de capitals. En declaracions als mitjans, el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, ha dit que la detenció de l'exministre i expresident de la Generalitat Valenciana és un fet "greu" i ha subratllat que encara que porti més de 10 anys fora del PP en termes de càrrec públic "això no implica que haguem de prendre una decisió difícil però també dràstica com és la suspensió de militància".

Martínez Maíllo ha destacat que el PP està compromès "des de fa molt temps" en la lluita contra la corrupció. En aquest sentit, ha dit que davant qualsevol comportament individual o col·lectiu "greu", el partit "pren mesures" i tant Zaplana com els altres cinc detinguts en l'operació de la Guàrdia Civil "individualment hauran de donar les seves oportunes explicacions".

Martínez Maíllo ha explicat que aquest dimarts la direcció del partit suspendrà de militància les persones que han estat detingudes i militaven al PP. Ha detallat que ho farà a instàncies del PP del País Valencià, de manera que aquesta mateixa tarda es reunirà a Gènova el comitè de fets i garanties per prendre aquesta decisió, "que és una suspensió cautelar a expenses del procediment judicial".

Preguntat per si li havia sorprès la detenció de Zaplana, Martínez Maíllo ha dit que no volia entrar en adjectius ni qualificacions. "Simplement hi ha un fet objectiu, hi ha hagut una detenció i ningú és detingut per casualitat", ha assenyalat el dirigent del PP, que ha remarcat que "s'ha de confiar en els cossos i forces de seguretat, la justícia espanyola, i també el dret de defensa que tenen totes les persones".

El coordinador general del PP ha recordat que Zaplana porta més de deu anys fora de la política i del PP en termes de càrrec públic i que, per tant, segons ha afegit, "són fets de fa molt temps però això no implica que haguem de prendre una decisió difícil però també dràstica com és la suspensió de militància".