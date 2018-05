El termini perquè Alemanya decideixi sobre l'extradició de Puigdemont expira dijous

El recorregut judicial a Alemanya de l'excap del Govern català Carles Puigdemont es podria aclarir aquesta setmana, quan s'espera que la Fiscalia de Schleswig-Holstein doni a conèixer si finalment opta per sol·licitar l'entrega del polític sobiranista a Espanya, ja que el termini recomanat de 60 dies expira dijous. A punt de complir-se els dos mesos des de la detenció del líder independentista a territori germànic, el Ministeri Públic guarda silenci i evita revelar la data exacta de la seva decisió, tot i que manté el proper 24 de maig en el seu punt de mira.

Aquest és el dia en què expira el termini de 60 dies recomanat per respondre a una petició d'extradició dictada tenint en compte una ordre de detenció europea pels delictes de rebel·lió i de malversació de fons públics per l'organització del referèndum d'independència celebrat el passat 1 d'octubre a Catalunya.

En cas que la Fiscalia alemanya, sobre la base de la nova informació aportada pels fiscals espanyols durant una reunió a la ciutat holandesa de La Haia, consideri que hi ha prou proves com per a sol·licitar el lliurament de Puigdemont a Espanya, la pilota passaria a estar a la teulada del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein.

Aquest òrgan seria l'encarregat de decidir si dona o no llum verd a la sol·licitud, és a dir, si compleix o no amb les pretensions del jutge Llarena. Si autoritza l'extradició, els advocats de l'expresident català encara podrien recórrer al Tribunal Constitucional germànic per frenar la seva posada a disposició de la justícia espanyola.

Una altra possibilitat seria que la Fiscalia de Schleswig-Holstein s'inclinés per no demanar al tribunal l'entrega de Puigdemont en entendre que no hi ha proves constitutives de delicte o que al·legui defectes formals en la causa.

Puigdemont va ser detingut al nord d'Alemanya el passat 25 de març poc després de creuar la frontera amb Dinamarca procedent d'una conferència que havia ofert dies abans a Finlàndia. La Justícia espanyola havia emès prèviament una euroordre de detenció, ja que el polític sobiranista està sent investigat pel referèndum d'independència que es va celebrar el passat mes d'octubre a Catalunya, que el Tribunal Constitucional espanyol va declarar il·legal.



Puigdemont, en llibertat

Després de la corresponent petició de lliurament per part de la fiscalia alemanya, el Tribunal Superior de l'estat federat de Schleswig-Holstein va decidir, però, deixar Puigdemont en llibertat sota fiança després de descartar el càrrec de rebel·lió, el més greu que se li imputava.

A l'espera que la Fiscalia alemanya faci un pas, el president de la Generalitat destituït per aplicació de l'article 155 de la Constitució resideix a Berlín i s'ha de presentar un cop a la setmana davant de la policia alemanya. A més, té prohibit abandonar la potència europea.