Torra diu que «s'han traspassat línies vermelles» amb ell i la seva família i estudia accions legals

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reaccionat aquest dimarts als "insults", desqualificacions i atacs que ha rebut ell i part de la seva família des que fos l´escollit per ser investit.

Així, centrant-se especialment en els comentaris cap a la seva filla gran –afectada per una discapacitat-, en una entrevista a El Món a Rac1, el president ha anunciat que estudia emprendre algunes accions legals contra els autors de certs improperis. A més, ha denunciat que se l´hagi acusat a ell de racista, feixista o xenòfob quan, segons ell, "ha lluitat tota la vida en contra d´això". "M´han dolgut molt alguns comentaris", ha dit.

En aquesta línia, s´ha mostrat especialment sorprès per la "duresa" del líder del PSOE, Pedro Sánchez, en parlar d´ell, li ha demanat que "s´excusi" per haver-lo qualificat de racista, i ha avançat que li enviarà una carta responent un escrit del socialista on rebutja que els polítics independentistes que estan a l´estranger estiguin exiliats.

Dirigint-se també a la resta de formacions polítiques, Torra ha qualificat l´incident de dilluns a la platja de Canet de Mar "d´atac feixista" i demana a tots els partits que "condemnin" l´agressió als independentistes.