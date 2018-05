Torra visita els presos i manté la intenció d'investir els consellers nomenats

El president de la Generalitat, Joaquim Torra, va afirmar que Jordi Turull i Josep Rull li van manifestar ahir a la presó d'Estremera la seva voluntat d'accedir al càrrec de consellers que ell els ha proposat, i el seu desig que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena els posi en llibertat perquè demà puguin prendre possessió.

«Els consellers nomenats em demanen especialment que remarqui la seva voluntat d'accedir al càrrec i que una vegada més, demani a Llarena la seva llibertat perquè puguin accedir a la presa de possessió aquest dimecres a Barcelona. Catalunya els està esperant», va afirmar.

Torra es va expressar així en declaracions als mitjans després de visitar a la presó d'Estremera als polítics catalans Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull i Raül Romeva, tots a la presó preventiva per ordre del Tribunal Suprem mentre s'instrueix la causa per la seva participació en el procés independentista.

Posteriorment, Torra també va reiterar la seva «oferta de diàleg al Govern d'Espanya» per considerar que «això no pot seguir així, necessitem solucionar aquest tema», en referència a la presó preventiva en la qual es troben nou dirigents catalans.

Torra va fer aquestes declaracions després de passar prop d'una hora a l'interior del Centre penitenciari Madrid II, Alcalá Meco, on es va reunir amb l'expresidenta del parlament català Carmen Forcadell i l'exconsellera d'Afers Socials Dolors Bassa.

En una declaració sense preguntes, Torra va assegurar que es tracta de «dues dones extraordinàries, valentes, que ens han transmès tot el seu coratge» i que van expressar que «aguantaran si el poble de Catalunya aguanta», i que elles «se senten ostatges de la justícia».

Així, Torra va demanar «a tot el poble de Catalunya, que per favor que no les oblidem, que les tinguem sempre molt presents». A més, el president català es va preguntar que «com és possible» que sigui a la presó la presidenta del Parlament de Catalunya que «senzillament va permetre que hi hagués un debat», i la consellera «que únicament va cedir uns centres públics perquè el poble de Catalunya pogués votar».

Per això, va insistir en la importància de dialogar amb el Govern central perquè «això no pot seguir així, necessitem solucionar aquest tema».



Rull i Turull demanen sortir

Els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull, que són a la presó d'Estremera, van demanarpoder exercir els seus respectius càrrecs en el Govern després d'haver estat restituïts pel nou president de la Generalitat.

Rull i Turull, que van estar una estona amb Torra, van reclamar la seva posada en llibertat «per exercir la responsabilitat que ens ha encomanat» el president, i ho van fer a través d'un tuit idèntic aparegut en els seus respectius perfils de la xarxa social.

Després de la trobada amb Quim Torra a la presó d'Estremera, Turull i Rull diuen que se senten «honrats de rebre la visita» del president de la Generalitat, i expliquen que van voler parlar amb ell «amb vestit formal i la insígnia de consellers». «Tenim els nostres drets polítics intactes i demanem la nostra llibertat per exercir la responsabilitat que ens ha encomanat i que acceptem», indiquen també tots dos exconsellers. Per la seva banda, Oriol Junqueras, va traslladar a Torra, la necessitat de fer una «República per a tothom, incorporant el màxim de gent, sent oberts i plurals».