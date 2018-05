Troben un nadó mort a l'Ecoparc de Montcada i Reixac

Els treballadors de l'Ecoparc 2 de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) han trobat aquest dimarts a la matinada un nadó mort entre els residus de la planta. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís al voltant de les quatre de la matinada. En arribar al lloc dels fets, els agents han pogut constatar, conjuntament amb els metges del SEM, que entre la màquina classificadora de deixalles hi havia el cadàver d´un nadó. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. Segons fonts municipals, el menor tindria al voltant d'un any. L'Ecoparc és un equipament ambiental de tractament mecànic biològic que gestiona residus orgànics procedents dels municipis més propers de l'àmbit metropolità, del Vallès Oriental i Occidental, del Maresme i del Baix Llobregat.



L'AMB alerta que serà "molt difícil" determinar la procedència del nadó



L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) alerta que serà "molt difícil" determinar de quin municipi procedia el nadó que ha aparegut mort la matinada d'aquest dimarts a la línia de tractament d'envasos de l'Ecoparc 2 de Montcada i Reixac (Vallès Occidental).

Així ho ha afirmat Sofia Bajo, cap de servei de la direcció de prevenció i gestió de residus de l'AMB que ha explicat que la instal·lació rep al voltant de 80 tones de deixalles d'aquesta mena cada nit i que aquestes provenen de Barcelona i de tots els municipis metropolitans de l'àmbit del Besòs. Així mateix ha afegit que també serà complicat saber en quin moment hauria entrat el nadó a la instal·lació, ja que dilluns va ser festa i hi havia emmagatzemades més de 200 tones de residus pendents de tractar. Els fets han tingut lloc al voltant de les quatre de la matinada quan un empleat de l'Ecoparc 2 ha trobat el cadàver del petit. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.

"Els treballadors de la planta estaven fent treballs rutinaris de neteja i manteniment de la línia d'envasos quan un empleat ha trobat el cos sense vida d'un nadó dins d'una màquina", ha explicat Sofia Bajo que ha indicat que en aquell moment s'ha aturat l'activitat a tot l'Ecoparc i els responsables de la instal·lació han alertat els Mossos d'Esquadra. A un quart de deu del matí un jutge forense ha fet l'aixecament del cadàver i la planta ha tornat a la normalitat.

Bajo s'ha mostrat poc esperançada que pugui determinar-se de quin municipi procedia el cos del petit perquè la planta vallesana rep cada nit prop de 80 tones d'envasos de la ciutat de Barcelona i de tots els municipis metropolitans de la banda Besòs, i en aquesta ocasió n'hi havia més de 200 acumulades. "En venir d'un cap de setmana llarg hi havia més residus dels que hi ha en una jornada corrent", ha apuntat Bajo que ha dit que "és molt difícil saber de quina població va arribar i quan va entrar".

Segons fonts municipals, el menor tindria al voltant d'un any.

