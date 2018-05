Anguita: «La lluita social catalana ha derivat a una quimera independentista»

L'excoordinador general d'Izquierda Unida Julio Anguita va considerar ahir que la lluita social catalana s'ha derivat cap a una reivindicació independentista «muntada sobre una quimera», després que els «escàndols econòmics» arribessin als poders polítics. En el torn de preguntes després d'impartir la conferència 'Espanya, un projecte per al segle XXI', dins de la tercera edició de les jornades literàries 'Lletres a Sevilla' organitzades per la Fundació Cajasol, Anguita s'ha remuntat a l'any 2011 per argumentar la seva postura sobre el conflicte català. En aquest sentit, va afirmar que els interessos econòmics durant el mandat d'Artur Mas coincidien amb els de el Govern de Rajoy.