Mor el noi de 13 anys atropellat a Igualada per un conductor que es va donar a la fuga ACN

El jove de 13 anys veí de Santa Margarida de Montbui (Anoia) que va ser atropellat diumenge passat per un vehicle que es va donar a la fuga ha mort aquest dimecres a primera hora de la tarda. El menor va ser traslladat en estat molt crític a l'hospital Parc Taulí de Sabadell on no s'ha pogut recuperar de les ferides, segons han confirmat fonts del centre hospitalari. Els fets van tenir lloc el diumenge passat a la tarda al pont que uneix Igualada amb Santa Margarida de Montbui. A hores d'ara la investigació segueix en curs i la Policia Local d'Igualada, en coordinació amb els Mossos i la Policia Local de Santa Margarida de Montbui, estan buscant el conductor que s'hauria donat a la fuga.