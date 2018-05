Un grup de sobiranistes propers a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont (JxCat) van impulsar Moviment 1 d'Octubre (M1-O), com consta a la web del registre de partits del Ministeri d'Interior.

Segons publica eldiario.es, els impulsors pretenen donar suport organitzatiu a la candidatura de JxCat i a les futures llistes municipals per superar les sigles del PDeCAT, i al capdavant de la iniciativa hi ha l'advocat Jordi Ferres i l'historiador Agustí Colomines.

Ferres (exdirigent de CDC) figura com a president del partit; Colomines (exdirector de CatDem) com a secretari; Joaquim Jubert com a tresorer, i Marta Domingo i Laura Carrasco com a vocals, i està domiciliat a Barcelona.

Segons consta en el mateix registre, va ser inscrit el 14 de maig d'aquest any, just el dia en què Quim Torra va ser investit pel Parlament president de la Generalitat, i adjunta la pàgina web www.moviment1oct.cat, inactiva aquest dimecres a la tarda.

Colomines va ser nomenat el 2016 per Puigdemont director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), càrrec del qual va ser cessat a l'abril en aplicació de l'article 155.

El Govern central va al·legar que Colomines havia incorregut en una «falta de respecte» reiterada a l'Estat, a la Constitució, a les institucions, a periodistes i a diputats que va derivar en una pèrdua de confiança per part del Govern i en el seu conseqüent cessament.

La creació de Moviment 1 d'Octubre ja ha suscitat les primeres crítiques d'alguns partits, que consideren que amb aquest nom s'estan apropiant del referèndum de 2017. En un tuit recollit per Europa Press, la diputada de la CUP al Parlament Natàlia Sànchez va criticar: «Voler-te apropiar del que és de totes. La privatització d'allò comú arriba al nivell de l'1 d'octubre és meu».