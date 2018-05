El PPC acusa Torra de mantenir una «paràlisi» institucional amb l'ajornament de la presa de possessió

El diputat del PPC Alejandro Fernández ha acusat aquest dimecres el president de la Generalitat, Quim Torra, de mantenir "un retard i una paràlisi" a les institucions catalanes en ajornar la presa de possessió dels consellers, anunciada inicialment per aquest dimecres. "Els que són a la presó o fugits no seran consellers; ells ho saben; [...] continuem sense govern", ha lamentat el diputat dels populars. En una roda de premsa al Parlament, Fernández ha assegurat així que donen suport de forma "rotunda" a la decisió del govern espanyol, amb el suport de PSOE i Cs, de mantenir l'aplicació de l'article 155. El diputat popular hi veu una decisió "política que trasllada fermesa". A més, Fernández també ha defensat que la Mesa hauria hagut de revocar la delegació de vot al diputat d'ERC Toni Comín.

Sobre la composició del Govern, Fernández ha advertit que rebutgen "desprestigiar" la figura del conseller i ha afegit així que aquesta tasca s'ha de desenvolupar presencialment i sense delegar. Alhora, Fernández ha argumentat també que els grups de l'oposició tenen "dret a interpel·lar i preguntar en sessió de control" als consellers, que han de respondre "físicament, en aquell moment". "És un dret fonamental", ha afegit.

D'altra banda, i arran de la reunió de la Mesa d'aquest dimecres, Fernández ha advertit que la situació processal del diputat d'ERC Toni Comín és ara "radicalment diferent" per mantenir-li la delegació de vot després de la decisió de la justícia belga. I en aquest sentit, a l'espera dels fets, ha suggerit que si es revoca la delegació de vot més endavant, podria deixar sense efecte els acords que es prenguin al ple de divendres. "Seria extraordinàriament greu", ha afirmat. I alhora, "eventualment", també podria obrir un escenari de "prevaricació". "Aporta riscos innecessaris a la Mesa", ha assegurat Fernández en insistit que cal revocar la delegació de vot a Comín.