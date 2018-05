El TC rebutja que Junqueras i Sànchez surtin de la presó de manera provisional

El Tribunal Constitucional (TC) va rebutjar deixar en llibertat l'exvicepresident català Oriol Junqueras i l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez mentre resol sobre el fons dels seus recursos d'empara contra les presons preventives ordenades pel Tribunal Suprem. Sànchez i Junqueras demanaven al TC que els deixés en llibertat mentre resol els seus recursos, si bé la decisió d'ahir, adoptada en dos actes, rebutja aquesta petició i a més, en el cas de Sànchez, també li denega, en una altra resolució, un permís penitenciari.

L'alt tribunal, d'aquesta manera, no ha resolt sobre el fons dels recursos d'empara, referits a diferents possibles vulneracions de drets fonamentals dels reus, sinó sobre la citada petició que, mentre adopta una resolució definitiva, els deixés en llibertat. No obstant això, segons el parer del TC, l'aixecament de la presó preventiva suposaria «un atorgament anticipat de l'empara que faria innecessari un pronunciament de fons» i per això decideix mantenir-la fins a haver resolt el fons del recurs. El Constitucional ja es va negar a suspendre l'ordre de presó preventiva contra Sànchez anteriorment, en el marc d'un altre dels seus recursos, el qual va presentar contra les ordres de presó decretades per l'Audiència Nacional abans que la causa passés al Suprem. En el seu recurs d'empara, Junqueras aprofundia en els perjudicis familiars i en l'exercici de la seva defensa que li estava causant la seva situació de presó preventiva. També la llunyania del centre penitenciari en què es troba, el d'Estremera (Madrid), respecte al seu domicili familiar i dels advocats que l'assisteixen.