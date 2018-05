Torra demana a Sánchez que es disculpi i reserva la primera recepció a Cs

El president de la Generalitat, Quim Torra, va avançar ahir que a la seva «primera recepció oficial» té previst convidar la cap de l'oposició i líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, i va demanar al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, que es disculpi pels seus «insults terribles». En declaracions a RAC1, Torra va remarcar la seva disposició a obrir una fase de diàleg amb l'oposició a Catalunya i amb el Govern de Mariano Rajoy, que pot representar segons el seu parer «l'inici de la desescalada» en el conflicte català. Torra va assegurar que, per ara, no ha tingut amb Rajoy «cap tipus de contacte», encara que espera poder reunir-se amb ell aviat, i va recalcar que «fins que no s'aixequi» l'aplicació de l'article 155 de la Constitució no considerarà com a «interlocutor vàlid» Enric Millo, delegat del Govern a Catalunya. Després que ahir Pedro Sánchez afirmés que al capdavant del govern de la Generalitat hi ha ara un president «racista» i el comparés amb Vox, Torra li va demanar que «s'excusi»: «No sóc racista», va subratllar el president, que va dir tenir «molts amics espanyols» i que li «encanta viatjar per Espanya».



També aposta pel diàleg

«Que ningú em digui feixista, no puc acceptar-ho de cap de les maneres, a la meva família el feixisme ens ha fet molt de mal. Que se'm compari amb Vox ho trobo aberrant», va afegir, encara que no preveu querellar-se contra Sánchez perquè dificultaria el diàleg.

Després de destacar que en les declaracions de dirigents del PP «no hi ha un to insultant», Torra es va mostrar sorprès per «l'agressivitat» de Pedro Sánchez, que li va enviar una carta dient que els membres de l'anterior Govern a l'exterior «no són exiliats, sinó fugats».



Li neguen una sala d'autoritats

La delegació del govern espanyol a Catalunya, que encapçala Enric Millo, va justificar ahir que no es permetés al president de la Generalitat, Quim Torra, accedir a la sala d'autoritats de l'aeroport de Barcelona-El Prat dilluns, quan anava a Madrid a visitar els independentistes presos. Segons va explicar des de la delegació, Torra no va poder fer ús d'aquest accés en «no complir la normativa».