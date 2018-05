Valtonyc fuig d'Espanya

El raper Valtonyc ha marxat d'Espanya per evitar entrar a la presó, segons assegura El Nacional.cat, mitjà que apunta que es troba a Suïssa o a Bèlgica. Aquest dijous s'acaba el termini de deu dies que tenia el músic per entrar en un centre penitenciari condemnat per la lletra de les seves cançons pels delictes d'enaltiment de terrorisme i humiliació a les víctimes, injúries al rei Joan Carles I i amenaces.

El propi Valtonyc (Josep Miquel Arenas), ja ha avisat avui mateix en una publicació a la xarxa social Twitter que "no posarà fàcil" la seva entrada a la presó perquè "desobeir és legítim i obligatori davant d'un estat feixista".

El raper lamentat que l'Estat espanyol "faci el ridícul, una vegada més" i ha conclòs que "aquí ningú es rendeix". A principis de maig, el Tribunal Constitucional va rebutjar el recurs d'empara presentat pel raper i l'Audiència Nacional i va donar un termini de deu dies, que expira aquest dijous, per ingressar a presó. Aleshores, Valtonyc ja va anunciar que no entraria a cap presó "pel seu propi peu".

El jutge emetrà una ordre de recerca i captura per a Valtonyc

Si demà Josep Miquel Arenas no es presenta en un centre penitenciari per ingressar-hi de forma voluntaria, l'autoritat judicial emetrà una orde de recerca i captura dirigit a totes les forces i cossos de seguretat de l'Estat.

L'advocat de Valtonyc, per la seva banda, demanarà la suspensió de la pena de tres anys i mig de presó dictada per l'Audiència Nacional per enaltiment del terrorisme, calúmnies, injúries greus a la Corona i amenaces no condicionals al Tribunal Europeu dels Drets humans d'Estrasburg.