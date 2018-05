Valtonyc avisa que «no posarà fàcil» la seva entrada a la presó

El raper Valtonyc ha avisat aquest dimecres en una publicació a la xarxa social Twitter que "no posarà fàcil" la seva entrada a la presó perquè "desobeir és legítim i obligatori davant d'un estat feixista". Així, l'artista ha previst que demà "tombin la porta de casa seva per posar-lo a la presó per unes cançons". Valtonyc ha lamentat que l'Estat espanyol "faci el ridícul, una vegada més" i ha conclòs que "aquí ningú es rendeix". A principis de maig, el Tribunal Constitucional va rebutjar el recurs d'empara presentat pel raper i l'Audiència Nacional i va donar un termini de deu dies, que expira aquest dijous, per ingressar en un centre penitenciari. Valtonyc ja va anunciar que no entraria a cap presó "pel seu propi peu".

L'entorn de Valtonyc va denunciar fa uns dies que el raper serà el primer músic a l'Estat que entri a la presó únicament per les seves lletres i recorden que el 17 de juny a Mallorca hi haurà un concert solidari amb més de 40 grups de tot l'Estat.

L'advocat de Valtonyc demanarà la suspensió de la pena de tres anys i mig de presó dictada per l'Audiència Nacional per enaltiment del terrorisme, calúmnies, injúries greus a la Corona i amenaces no condicionals al Tribunal Europeu dels Drets humans d'Estrasburg.