Albiol cedeix els seus regidors perquè el PSC lideri la moció de censura a Badalona

L'exalcalde de Badalona Xavier García Albiol va renunciar ahir a liderar la moció de censura que provocaria un canvi de govern a l'Ajuntament de Badalona i ha assegurat que els deu regidors populars votaran perquè el regidor del PSC Àlex Pastor sigui el nou alcalde. «Necessitem un nou govern de transició per donar la volta a la ciutat i estem disposats a convertir-lo en realitat, fins i tot si per a això fa falta renunciar al que legítimament ens toca com a llista més votada a les eleccions de maig del 2015», va destacar García Albiol.

D'aquesta manera es desbloqueja la possibilitat d'una moció de censura que tregui de l'alcaldia Dolors Sabater (Guanyem Badalona en Comú, coalició de la CUP i Podem), perquè una de les condicions que havia posat el PSC per formar un nou govern municipal amb PP i Ciutadans (Cs) era que el candidat socialista liderés l'Ajuntament.



«Oferiment sincer»

El líder popular va assegurar que «és un oferiment sincer i sense lletra menuda», amb l'única condició «que sigui un govern fort», i va dir que ha accedit a renunciar a l'alcaldia, malgrat tenir majoria de regidors, perquè no poden donar-se el luxe de perdre temps quan queda un any per a les pròximes eleccions. «Des de fa tres anys patim les conseqüències d'un govern municipal que ha donat l'esquena als problemes reals dels veïns i només està preocupat a posar l'ajuntament al servei del procés independentista», va destacar Albiol. Albiol va manifestar que PP, PSC i Cs tenen ara «l'obligació i la responsabilitat» de seure i arribar a un acord que pugui desembocar en un canvi a l'Ajuntament de Badalona abans del pròxim 7 de juny, data límit per presentar la moció de censura. Ciutadans va anunciar ahir que no seran «un obstacle» per «aconseguir un govern constitucionalista» a Badalona. El regidor de Cs Juan Miguel López va instar PP i PSC que «es posin d'acord» com més aviat millor perquè «no tornin a fallar als badalonins».