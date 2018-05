Ciutadans recorre al TSJC la presa de possessió de Torra

Cs va presentar ahir davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) un recurs contra la presa de possessió de Quim Torra com a president de la Generalitat en el qual sol·licita la seva nul·litat i mesures cautelars per donar-se «circumstàncies d'especial urgència».

En el recurs, Ciutadans al·lega que la presa de possessió de Torra com a president de la Generalitat «no s'ajusta a dret» cosa que impedeix un «nomenament eficaç», per la qual cosa sol·licita la seva «suspensió», que ja que «està produint efectes de difícil o impossible reparació». Segons el partit taronja, «no s'ajusta a Dret» no per la fórmula elegida, «sobre la qual no hi ha llei que la prescrigui», sinó perquè «ha fet manifestació d'una voluntat fraudulenta dissonant amb el càrrec per al qual ha estat nomenat i, en canvi, en plena sintonia» amb un programa polític concret. A més, Cs destaca «l'oblit» dels altres «dos elements imprescindibles de tota presa de possessió: la llei i el Rei».