L'Audiència Nacional torna a denegar la llibertat a Sandro Rosell

L'Audiència Nacional va tornar a rebutjar l'excarceració de l'expresident del Barça Sandro Rosell i de l'advocat i polític andorrà Joan Besolí, investigats pel blanqueig de 15 milions d'euros de la venda de drets audiovisuals de partits de la selecció brasilera de futbol.

A punt de complir-se un any des que tots dos son en presó preventiva, la secció tercera de la sala penal ha desestimat una vegada més el recurs en el qual sol·licitaven la seva posada en llibertat i que ja va ser rebutjat per la jutge que instrueix el procediment, Carmen Lamela.



Risc «probable» de fuga

Ho ha fet perquè entén que, com sosté la Fiscalia, existeix un risc de fuga «altament probable» que «frustraria» una investigació que està «pràcticament acabada», sobretot tenint en compte que tots dos acumulen grans quantitats de diners a l'estranger, cosa que els portaria a eludir l'acció de la Justícia i a instal·lar-se en un altre país. En el cas de Rosell, la Sala considera que «n'hi ha prou de veure l'informe del Ministeri Fiscal» per «no compartir el criteri de la defensa», que va al·legar dilacions en el procediment, i rebutjar així la seva llibertat. En el seu informe, la Fiscalia va apuntar Rosell com el «màxim responsable d'una organització dedicada al blanqueig de capitals», ja que entre el 2007 i el 2011 va efectuar «operacions financeres tendents a ocultar» la procedència de gairebé 15 milions d'euros procedents de la CDF. A més, va participar dels beneficis mitjançant la constitució de l'empresa Üptrend, propietat d'una mercantil panamenya, a través del cobrament de 6,5 milions d'euros. Segons la Fiscalia, Rosell, amb la resta d'investigats, disposa «amb enorme facilitat d'elevadíssimes quantitats de diners» que mou «per tot el món», i a més «manca d'un especial arrelament en el territori espanyol». Per al ministeri públic, les activitats de Rosell a Àsia, Àfrica, Senegal i Qatar i la utilització de comptes opacs ubicades en territoris off shore, entre d'altres qüestions, «acrediten un risc objectiu i cert».