Més de 172.000 euros procedents de desviacions de subvencions i contractes: la branca gironina de l'Operació Estela

La branca gironina del suposat frau en subvencions amb epicentre a la Diputació de Barcelona hauria desviat més de 172.000 euros. Són ajudes i contractes signats entre els anys 2012 i 2014 per finançar projectes de cooperació al Marroc, a l'Uruguai i a Costa Rica. El jutjat de Barcelona que instrueix la causa, que aquest dijous ha desembocat en l'operació policial Estela, posa el focus damunt dues entitats i una empresa de la demarcació. En concret, la policia ha fet escorcolls a la seu de Plataforma Educativa i la Fundació Utopia (totes dues situades al mateix edifici del carrer Garrotxa de Girona) i a l'empresa IGFA, amb seu a Les Preses (Garrotxa). Els agents d'investigació han buscat informació concreta sobre tres subvencions i un contracte menor relacionats amb projectes de cooperació, i que porten la signatura de l'expresident de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, o de l'alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia.

Les interlocutòries emeses pel Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona per autoritzar les detencions i escorcolls posen el focus en diferents subvencions i contractes. Tots ells sota sospita, segons recull un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia espanyola. Els agents d'investigació segueixen el rastre d'uns 2 milions d'euros (MEUR), originàriament destinats a projectes de cooperació internacional, i que s'haurien acabat desviant.

A les comarques gironines, l'Operació Estela ha derivat en entrades a Girona i a Les Preses. A la primera ciutat, els agents han escorcollat l'edifici situat al número 7 del carrer Garrotxa. Aquí hi ha la seu de la Fundació Plataforma Educativa, que aixopluga fins a set entitats diferents. Entre aquestes, la Fundació Utopia.

Constituïda el 1994, Plataforma Educativa es va reconvertir en una fundació privada vuit anys després. Entre els socis del seu partenariat hi ha, precisament, l'alcalde de Tordera (Maresme). L'informe de la UDEF subratlla que, tant Plataforma Educativa com la Fundació Utopia (a qui li fa de paraigües) han estat "reiteradament subvencionades" i que tenen al seu nom "un gran número d'immobles i hipoteques".

A la seu de Girona, els agents de la policia nacional hi han arribat cap a quarts de deu del matí. A dins, s'hi han estat més de set hores. N'han sortit amb caixes de documentació i s'han emportat detingut el director general de Plataforma Educativa, Jordi Pascual.

A l'edifici del carrer Garrotxa, la policia espanyola hi ha buscat informació sobre tres expedients de subvencions, que en conjunt sumen 150.290,92 euros. Dues de les ajudes es van atorgar a la Fundació Plataforma Educativa; i l'altra, a la Fundació Utopia.



Uruguai i Marroc



Els dos primers expedients daten del 2012 i el 2014. El primer fa referència a un projecte de cooperació a l'Uruguai, i l'import de l'ajuda és de 35.689,92. La UDEF assenyala que entre els qui van estampar la signatura a la subvenció hi havia l'alcalde de Tordera i actual delegat d'Hisenda de la Diputació de Barcelona, Joan Carles Garcia, que durant el mandat d'Esteve va fer-se càrrec de l'àrea de relacions internacionals.

La policia assegura que aquesta ajuda va rebre "diversos informes en contra", que la denegaven. Tot i això, la UDEF subratlla que la subvenció va rebre llum verda entre el juliol i l'agost del 2015, tot i que "no constava enlloc que s'hagués remès documentació nova".

Pel què fa referència al segon expedient relacionat amb la Fundació Plataforma Educativa, aquest data del novembre del 2012. L'import de la subvenció, de 67.391 euros, s'havia de destinar a un projecte al Marroc. En aquest cas, l'ajuda va rebre "informes favorables de pagament", assenyala la UDEF. Entre els qui van signar la subvenció hi havia l'aleshores president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve (detingut aquest dijous, de la mateixa manera que Garcia).



Sense decret d'aprovació



Pel què fa a l'expedient relacionat amb la Fundació Utopia, aquest data del 2014. La subvenció, en aquest cas, va ser de 47.210 euros i s'havia de destinar al "desenvolupament econòmic i social en el marc de la renovació urbana de Médiouna", una ciutat del Marroc.

Aquí, l'informe de la UDEF diu que "no consta" que hi hagués un decret d'aprovació de l'ajuda. Però sí un informe favorable per part de la Diputació de Barcelona, "mitjançant el qual la fundació gestionaria el 100% de la subvenció atorgada". Per últim, la policia espanyola fa notar que, al 2015, només es va justificar de manera parcial el destí dels diners.



Incompliment "bastant groller"



El jutjat subratlla que, de l'examen dels expedients sospitosos referits a Plataforma Educativa i a la Fundació Utopia, se'n desprèn "un incompliment bastant groller" del procediment administratiu. Entre les irregularitats i els indicis de criminalitat, la interlocutòria destaca que els tècnics van emetre diversos informes denegatoris i que la justificació final no acredita "que s'hagin fet les activitats projectades", sinó altres "de menor importància".

De fet, el jutjat recull que "fins a tres tècnics de la Diputació dicten informes que desaproven les justificacions finals". A més, subratlla que es van "presentar i pagar factures" abans de fer la feina. "La UDEF conclou que els resultats de l'activitat al Marroc són poc tangibles i falten fonts de verificació que acreditin la realització de les activitats", diu la interlocutòria.



IGFA, sota sospita



A la demarcació, els agents de la policia espanyola també han escorcollat la seu de l'empresa Instal·lacions, Gestió, Formació i Assessorament SA (IGFSA) de Les Preses. L'empresa es dedica a la gestió integral de residus, però entre els seus objectius socials també hi ha el transport, l'administració de finques i la consultoria. El seu president és Francesc Xavier Masip (també investigat en el marc de l'operació 'Petrum', vinculada al cas 3% que se centra en un suposat finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya).

Avui, en el marc de l'Operació Estela, els agents s'han centrat en buscar informació relacionada amb un expedient del 2014. En concret, un contracte menor que la Diputació de Barcelona va adjudicar a IGFA per valor de 21.719,50 euros. Tenia per objectiu oferir serveis destinats a un projecte de cooperació per a la gestió integral dels residus sòlids urbans a la municipalitat del Cantó Central de San José (a Costa Rica).

Segons recull l'informe de la UDEF, el decret mitjançant el qual es va atorgar el contracte "no tenia signatures". La policia espanyola també indica que IGFA és una empresa "amb un llarg historial en la contractació pública".

L'expedient del 2014 deriva de dos més que el jutjat de Barcelona també investiga en el marc del cas que ha desembocat en l'Operació Estela. Són dues subvencions, atorgades per la Diputació de Barcelona mitjançant la via de concessió directa, que sumen 120.000 euros. Daten dels anys 2013 i 2014, les va signar l'aleshores president Salvador Esteve (entre d'altres càrrecs de la Diputació) i, segons la policia, consta un informe jurídic que s'oposa a l'atorgament.

En aquest cas, el jutjat ja recull que "hi ha pendent" l'estudi per part de la UDEF de la vinculació entre aquests dos expedients i el contracte menor que es va atorgar a IGFA de Les Preses.

El jutjat recull que, de l'examen d'aquests tres expedients sospitosos –les ajudes de la Diputació i el contracte d'IGFA- se'n desprenen "indicis de criminalitat". La interlocutòria subratlla que la subvenció "és irregular" tenint en compte "que el contracte tenia unes obligacions específiques", però només es va entregar un document de 37 folis justificant-ho "i fora de termini". També diu que "no consta que s'efectués cap visita" a Costa Rica i que, finalment, s'acredités la feina feta.