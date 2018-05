La Mesa dona una setmana a ERC per aclarir la situació legal de Comín

La Mesa del Parlament va acordar donar una setmana de termini al grup d'ERC per aportar la documentació necessària per aclarir la situació legal del diputat Toni Comín, després que diversos grups hagin sol·licitat que es revoqui la delegació de vot de l'exconseller, que és a Bèlgica.

La Fiscalia belga va rebutjar la setmana passada l'euroordre d'entrega a Espanya dels tres exconsellers que són a Bèlgica -Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig- per «defectes de forma» en el procediment, en considerar que aquesta no tenia «equivalència» amb l'ordre de detenció nacional. Després d'aqueta decisió de la justícia belga, Ciutadans i el PP van sol·licitar que es revoqués l'autorització de vot delegat de Comín en considerar que la situació acreditada d'incapacitat prolongada havia desaparegut, mentre que el PSC-Units ha demanat un informe als serveis jurídics.

Segons fonts parlamentàries, en la seva reunió d'ahir al matí la Mesa del Parlament va acordar donar una setmana a ERC perquè aporti la documentació que acrediti la situació legal de Comín i, en funció de l'esmentada documentació, decidir llavors si manté o no la delegació de vot de l'exconseller de Salut, a qui ha nomenat de nou en el càrrec el president català, Quim Torra. No obstant això, Catalunya En Comú-Podem amb el suport del PSC ha sol·licitat a la Mesa que es reduís el termini per presentar aquesta acreditació i que fos abans del ple.