Moncloa no publicarà els nomenaments fins que el Govern no canviï els consellers

Fonts del Govern espanyol i del PP van insistir al llarg d'ahir que l'executiu de Mariano Rajoy no autoritzarà en cap cas la publicació del decret de nomenaments dels consellers de Quim Torra mentre aquest no el reformuli i elimini del seu equip les persones empresonades o a l'estranger, cas dels consellers Josep Rull, Jordi Turull, Toni Comín i Lluís Puig.

«En el format actual és impossible la publicació», van apuntar fonts de l'entorn del president espanyol, mentre que veus de la direcció del PP van assenyalar que l'executiu mantindrà aquesta posició independentment de les actuacions legals que emprengui el president de la Generalitat.

L'objectiu, segons aquestes fonts, és que sigui Joaquim Torra que mogui fitxa, redacti un nou decret de nomenaments i permeti d'aquesta manera la presa de possessió del Govern i, per tant, l'aixecament de l'article 155 de la Constitució.

La qüestió plana sobre aquesta segona sessió de votacions dels pressupostos generals de l'Estat, on el criteri del PNB –que es va comprometre a no aprovar-los si es manté el 155- serà decisiu per a l'aprovació dels comptes de Rajoy.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, va sol·licitar al president de la Generalitat, Quim Torra, que «rectifiqui» i proposi com a consellers persones que no estiguin empresonades ni fugides de la Justícia. Segons va afegir, està «a les seves mans», no en les de l'Executiu de Mariano Rajoy.

Així es va pronunciar Maillo en els passadissos del Congrés en ser preguntat si creu que Torra accedirà al final a nomenar nous consellers que permetin desencallar la situació a Catalunya, deixant fora Jordi Turull i Josep Rull, a la presó preventiva, i Toni Comín i Lluis Puig, fugits de la Justícia.

La vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, va assegurar que el president de la Generalitat, Quim Torra, «sap el que cal fer» per «posar fi» a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya, quelcom que implicaria proposar altres consellers que no estan ni fugits ni a la presó. «Està a les seves mans que un nou Govern prengui possessió amb totes les garanties», va emfatitzar.