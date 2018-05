Almenys 22 detinguts en l'operació contra suposades subvencions a la Diputació de Barcelona

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia espanyola ha detingut almenys 22 detinguts en la macrooperació contra el presumpte desviament de fons públics de la Diputació de Barcelona. Segons fonts policials, entre els arrestats hi ha l'expresident de l'ens Salvador Esteve. Aquest dijous al matí, el Ministeri d'Interior ja havia avançat que es produirien una vintena de detencions.

A Girona, els cossos policials estan registrant la Fundació Plataforma Educativa, una agrupació destinada a ajudar els ciutadans i col·lectius en situació de risc.

A banda, també s'estan produint una trentena d'escorcolls, tant en dependències de la Diputació de Barcelona com en altres punts de Catalunya, com Olot o la Fundació Catmón a Reus

El jutjat investiga des de fa més d'un any un entramat pel qual s'hauria defraudat un mínim de dos milions d'euros a través de subvencions irregulars en matèria de cooperació al desenvolupament des de l'ens cap a un seguit d'entitats. El cas es troba sota secret de sumari.



Millo afirma que l'operació és per un presumpte delicte de "malversació de fons públics"

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha estat informat aquest matí de la macrooperació que està portant a terme la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) per un presumpte desviament de fons públics de la Diputació de Barcelona i ha explicat que està relacionada "amb un delicte de malversació de fons públics". En declaracions a 'El Matí de Catalunya Ràdio', ha detallat que segons la informació de que ell disposa hi estarien implicades "alguna institució pública i entitats privades" però ha assegurat no conèixer-ne els detalls. "Probablement alguna institució de caràcter públic hauria suposadament desviat diners cap a altres finalitats diferents a les que havia estat designat", ha declarat. Ha afegit que ha estat informat que es produirien escorcolls i "alguna detenció" al llarg del matí.