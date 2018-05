Una vintena d'escorcolls per presumptes subvencions irregulars de la Diputació de Barcelona

El jutge del Jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona ha ordenat aquest dijous una vintena d'escorcolls per part de la policia espanyola en una operació contra les presumptes subvencions irregulars de la Diputació de Barcelona, tot i que fonts judicials han apuntat que no estan relacionades amb el procés, tal com s'ha apuntat en un primer moment. Segons les mateixes fonts, el jutjat investiga des de fa més d'un any un entramat pel qual s'hauria defraudat un mínim de dos milions d'euros a través de subvencions irregulars en matèria de cooperació al desenvolupament des de l'ens cap a un seguit d'entitats. Per la seva banda, fonts del Ministeri d'Interior han explicat que es preveuen una trentena de detencions. El cas es troba sota secret de sumari.