Torra busca una via per formar Govern i estudia mesures legals

El president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar ahir un dictamen a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat perquè trobi una via que permeti formar ja Govern i ha encarregat que s'estudiïn «mesures legals» contra el Govern de l'Estat davant l'actual «bloqueig institucional».

Torra preveia celebrar avui l'acte de presa de possessió dels seus consellers -inclosos els «restituïts» Jordi Turull i Josep Rull, a la presó, i Antoni Comín i Lluís Puig, fugits a Bèlgica-, però el Govern encara no ha publicat el decret de nomenaments en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

En un comunicat, la Generalitat va explicar que, «davant el bloqueig del Govern espanyol a la formació del Govern», que «pot impedir la presa de possessió dels consellers», Torra va demanar ahir al matí un dictamen a la Comissió Jurídica Assessora, òrgan encarregat de vetllar per la legalitat de l'actuació de l'administració catalana, per «trobar la via de publicació del decret de nomenaments al DOGC».

Torra «vol determinar les opcions per permetre la publicació, la presa de possessió i la formació d'un executiu català, i prendre la decisió que correspongui», indica el comunicat.



«Atribució il·limitada»

Ahir, el secretari del Govern, Víctor Cullell, va enviar una carta al subsecretari de la Presidència, José María Jover, en la qual li advertia que «la possible negativa a l'autorització per part del Govern de l'Estat de la publicació en el DOGC» del decret «podria entendre's com una atribució genèrica i il·limitada de control de les funcions del president de la Generalitat i un desapoderament de les funcions que l'Estatut» li atribueix.

Per això, la missiva demanava al Govern que al llarg del dia d'ahir traslladés la seva autorització per a la publicació del decret o exposés els «arguments jurídics» de la seva negativa.



Torra critica el Govern central

Torra va «lamentar» en el seu comunicat que el Govern central «no hagi donat cap resposta a la carta enviada pel secretari del Govern», malgrat que esperava resposta ahir, atès que la presa de possessió «està prevista per avui dimecres» (ahir per al lector).

Al mateix temps, Torra va demanar que s'estudiïn les «mesures legals que es poden emprendre contra el Govern espanyol», ja que segons el seu parer la publicació del decret de nomenaments del Govern en el DOGC «és un acte degut que no hauria de patir cap interferència».

Segons Torra, «els drets polítics de totes les persones designades per formar part del Govern estan intactes», de manera que «no hi ha cap motiu que justifiqui que no puguin prendre possessió de la seva responsabilitat».

«El poble de Catalunya, en la seva totalitat, té dret a tenir un Govern. Només l'acció de l'Estat impedeix la formació del Govern i, per tant, prolonga la vigència de l'aplicació de l'article 155 i la consegüent suspensió de l'autogovern del país», va afegir.

En cap dels quatre paràgrafs del comunicat s'aclareix si l'acte de presa de possessió dels consellers programat inicialment per avui queda posposat, de fet fins i tot s'insisteix que «està previst per avui dimecres, dia 23 de maig», encara que tampoc hi ha cap indici que Torra forci la situació.

De fet, les diputades d'ERC Ester Capella i Teresa Jordà, elegides per Torra per formar part del seu Govern, no havien estat convocades per prendre possessió ahir dels seus càrrecs i seguien al Congrés per votar el projecte de llei de pressupostos.

La Mesa del Parlament i la Junta de Portaveus van fixar ahir un ple per aquest divendres en el qual es podran constituir les comissions legislatives parlamentàries, però no hi haurà compareixença del president de la Generalitat, Quim Torra, van explicar fonts parlamentàries a Europa Press.

Altres fonts parlamentàries van concretar que el ple se celebrarà a les 9 d'aquest divendres, l'últim dia per constituir les comissions legislatives, segons el reglament de la Cambra.

El reglament especifica que el ple ha d'acordar el nombre i l'àmbit de les comissions legislatives «dins de la setmana següent a la investidura» del president de la Generalitat, per majoria absoluta, a proposta de la Mesa i de la Junta de Portaveus.



«Motiu jurídic»

El portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, va preguntar al govern espanyol, sol·licitant la resposta per escrit, quin és el «motiu jurídic» pel qual no es va publicar el nomenament dels consellers al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Campuzano també va preguntar a l'executiu espanyol si és conscient que la no publicació d'aquest nomenament pot constituir un acte de prevaricació.

El portaveu adjunt de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, va defensar mantenir l'aposta per tal que quatre consellers revocats pel 155 tornin a ser nomenats, i ha acusat el Govern central «d'il·legalitat flagrant» en negar-se a publicar els nomenaments al Diari Oficial de la Generalitat (Dogc).

Ho va dir en roda de premsa després d'una reunió de JxCat en el Parlament a la qual va assistir el president de la Generalitat, Quim Torra, i en la qual va intervenir l'expresident Carles Puigdemont a través de videoconferència.