Torra insinua que l'operació de la UDEF s'ha muntat per tapar la sentència de la Gürtel

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha insinuat aquest dijous que la macrooperació que la UDEF ha portat a terme contra suposades subvencions irregulars i que ja acumula al menys 22 detinguts podria haver estat oportunament feta ara per tapar l'efecte mediàtic que podria tenir la lectura de la sentència del cas Gürtel, que afecta al PP. Torra ho ha deixat anar a Twitter, on ha lloat una piulada del regidor d'ERC a Barcelona Jordi Coronas feta dimecres avisant que aquests dies "diuen que surt finalment la sentència de la Gurtel" i que "ara només falta saber a quines dependències de Catalunya entrarà la Guàrdia Civil per tapar una mica la notícia". "Benvolgut amic Jordi Coronas , profètic", diu Torra en un tuit publicat aquest dijous, on enllaça les paraules del regidor d'ERC.





Benvolgut amic @jordicoronas , profètic. Fent el seguiment del que està passant ara mateix des del Palau. https://t.co/6udUimGYUg — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 24 de maig de 2018