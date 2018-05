Dues fundacions de Girona, vinculades a la trama corrupta

Les investigacions en el marc de l'operació Estela, instruïda per un jutjat de Barcelona, dirigida per la Fiscalia Anticorrupció i executada per la Policia Nacional, apunten que alts càrrecs de la Diputació de Barcelona haurien participat en un «entramat criminal» dedicat a desviar «més de dos milions [d'euros]» de diner públic per a projectes cooperació internacional cap a empreses i entitats vinculades a l'extingida Convergència Democràtica (CDC). Dues entitats assentades a Girona, Plataforma Educativa i Fundació Privada Utopia –la primera és la matriu de la segona–, amb seu al número 7 del carrer Garrotxa, al barri de Santa Eugènia, són investigades en aquest cas. Ahir, set hores d'escorcolls a les oficines de les dues fundacions van acabar amb el gerent de Plataforma Educativa, Jordi Pascual Pèlach, detingut. Els investigadors observen «irregularitats» en tres subvencions concedides per la Diputació de Barcelona entre els anys 2012 i 2014: dues, valorades en 67.391 i 35.689,92 euros, les va rebre Plataforma Educativa per impulsar projectes al Marroc i l'Uruguai; l'altra, de 47.120 euros, va ser atorgada per a un projecte de renovació urbana a Mediouna, també al Marroc. Plegats, els ajuts sumen 150.200,92 euros.



Tres expedients

«Incompliment barroer del procediment administratiu»

De l'examen dels expedients dels ajuts «es desprèn un incompliment bastant barroer del procediment administratiu», assenyalen les diligències prèvies del jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona. Els tres projectes de cooperació de Plataforma Educativa i Fundació Privada Utopia que investiga la justícia mantenen vincles amb polítics convergents-demòcrates: Joan Carles Garcia, alcalde de Tordera i alt càrrec de la Diputació de Barcelona, i Marc Castells, alcalde d'Igualada i vicepresident provincial. En tant que representants dels municipis respectius, figuren en el «parteneriat» dels projectes: Garcia, que també fa formar part de l'«òrgan col·legiat» que va valorar la concessió dels ajuts, en dos; Castells, de la seva banda, en un.



Moviments sospitosos

Pagaments de factures a comptes personals

En les diligències policials s'especifica que en les tres subvencions «els tècnics de la Diputació van advertir de diverses irregularitats» i que fins i tot «es van fer anotacions manuscrites per indicar els errors observats»; que en algun dels projectes impulsats al Marroc «es presenten factures d'una societat» d'aquell país corresponents a activitats «que hauria d'haver dut a terme el govern local preceptiu» i que Gerard Puig Valls –nebot de Joaquim Ferrer Serra, director internacional de la patronal Pimec fins el 2014 i fundador de les empreseses Sestratègic i Konsector, investigades en el cas– presenta una factura a la Fundació Utopia que s'abona «dos mesos abans de la data» en «un compte personal» del mateix Ferrer i la seva parella, Martina Valls. Així mateix, la Unitat de Delinqüencia Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional (UDEF) conclou que «els resultats de l'activitat al Marroc són poc tangibles i que falten fonts de verificació que acreditin la realització de les activitats», com ara «actes de reunió, programes formatius o informació sobre els projectes iniciats». Que «diverses factures i documents» no «estiguin traduïts de l'àrab o el francès» i que existeixin «nombrosos informes denegatoris per part de tècnics de la Diputació, fins que finalment s'aprova el compte justificatiu», són detalls que alimenten les sospites dels investigadors.



Més elements

Indicis de pressions polítiques als tècnics de la Diputació

Més encara: hi ha «indicis que els tècnics de la Diputació de Barcelona haurien pogut ser pressionats per [Marc] Castells [l'alcalde d'Igualada]» i això «hauria sigut conegut» per l'alcalde de Tordera. Un informe de l'Agència Catalana de la Salut «incorporat a les actuacions» apunta cap a aquesta direcció, com també ho fa la denúncia d'un sindicat, exposa la UDEF. En aquest context, la policia posa de manifest que «s'utilitzen actes sense firmar per justificar reunions a l'estranger», que «es presenta i es paga la factura abans de l'entrega de la feina» i que majoritàriament els «informes tècnics» són «còpia de gràfics, taules i paràgrafs sencers d'altres documents que es poden consultar a internet». En suma, conclou la investigació, «si fem cas als tècnics de la Diputació, les subvencions no reunien els requisits per ser abonades».



Delictes greus

Malversació, prevaricació i tràfic d'influències

Per tot plegat, els investigadors atribueixen als detinguts els delictes de malversació de cabals públics, prevariació administrativa i tràfic d'influències, que poden comportar dures penes de presó. Els agents de la Policia Nacional van arribar a la seu de Plataforma Educativa i de Fundació Utopia amb l'ordre judicial de revisar arxius informàtics, correus electrònics i documentació de tot tipus.



Mediouna

Un projecte de «renovació industrial»

«La Fundació Utopia-Bsf ha participat en les jornades formatives del projecte de cooperació internacional Renovació Urbana de la província de Mediouna, que tenen lloc del 23 al 27 de febrer d'enguany a la província de Barcelona. La Fundació Utopia-BsF lidera aquest projecte, que també compta amb la col·laboració de l'empresa Sestratègic [fundada per Joaquim Ferrer, un dels investigats en l'operació Estela] i l'asssociació Gran Casablanca, (...) a més del finançament de la Diputació de Barcelona». Això és el que s'explica en el bloc de Plataforma Educativa el 25 de febrer de 2015, en una article en què es recorda que una de les activitats de delegació marroquina a Catalunya va consistir «en una visita a la depuradora d'aigües residuals d'Igualada [d'on és alcalde Marc Castells]». «La intenció dels socis del projecte, composats per entitats socials i institucions públiques del Marroc i Catalunya –afegeix la notícia–, és rehabilitar una zona molt deprimida de la ciutat». Aquesta iniciativa figura entre la trentena d'expedients aprovats per la Diputació de Barcelona que la UDEF veu sota sospita.



L'origen

Una denúncia de la CUP i de la secció sindical de la CGT

«Sol·licito a l'Oficina Antifrau que tenint per presentat aquest escrit (...): acordi iniciar les actuacions necessàries per esclarir els fets (...) en cas d'apreciar indicis d'il·lícit penal, posti tota la informació disponible i el resultat de les actuacions a disposició del Ministeri Fiscal». El juny de 2016 el grup del CUP i la secció sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona denunciaven les presumptes irregularitats que ara s'investiguen. El canvi de gestió dels fons destinats a polítiques de cooperació al si de la institució provincial, «amb una progressiva substitució dels habituals agents receptors (ONG i entitats socials) per empreses», va posar en alerta els cupaires. Un sistema, deien aleshores, que apostava per «successius contractes menors, sense publicitat ni concurrència».