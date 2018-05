JxCat acusa Cs de tenir «actituds feixistes» al Parlament i portar-les al carrer

El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, ha acusat el grup parlamentari de Cs de tenir "actituds feixistes" a la cambra, en referència a la polèmica per la retirada d'un llaç groc aquest matí a l'hemicicle, per part del portaveu taronja, Carlos Carrizosa.

En un contacte amb la premsa als passadissos del Parlament, Pujol ha afirmat que Cs ha demostrat que "algunes actituds de feixisme pur que s'han vist als carrers arrenquen abans al Parlament". També ha interpel·lat el propi Carrizosa per dir-li que el Parlament "no és una taverna". D'altra banda, Pujol ha remarcat que el president del Govern, Quim Torra, té ara "llum verda" per formar Govern després del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. En aquesta línia, ha exigit al president espanyol, Mariano Rajoy, que compleixi la llei i permeti que es publiqui el nomenament dels consellers al DOGC.

A més, Pujol ha destacat l'actitud de Torra durant la polèmica a l'hemicicle: "Jutgin què ha fet Carrizosa i els diputats de Cs, i després el que ha fet Torra, un home de serenor, de diàleg convençut, que s'ha aixecat de l'escó i serenament ha anat a trobar els diputats de la batussa i hi ha parlat".