El jutge del Suprem, Pablo Llarena, va rebutjar incloure en la causa del procés per rebel·lió Josep Maria Jové, considerat organitzador de l'1-O, i Lluís Salvadó, els dos diputats del Parlament per ERC. El magistrat creu que no hi ha indicis que tots dos participessin en el delicte de rebel·lió per ser detinguts abans del 20-D.