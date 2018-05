Macrooperació pel desviament de subvencions de la Diputació de Barcelona

La Policia Nacional va detenir ahir 30 persones, tres a Girona, en una operació per presumpte frau de dos milions d'euros en subvencions de la Diputació de Barcelona, uns diners destinats a prestar assistència tècnica a països en vies de desenvolupament i que no haurien arribat als beneficiaris.

Els agents van fer 14 escorcolls en despatxos de seus de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona, entitats sense ànim de lucre, domicilis particulars i empreses que haurien estat afavorides amb més de dos milions de diner públic destinats a la cooperació al desenvolupament de tercers països. Entre els detinguts hi havia l'expresident de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve –que va quedar lliure amb càrrecs-, l'alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, l'exdirector de Relacions Internacionals de la Diputació i subdirector general de Cooperació Local de la Generalitat, Jordi Castells, qui va ser secretari de Relacions Internacionals de CDC, Víctor Terradellas i, a Girona, Josep Pascual, de la Plataforma Educativa.

Se'ls imputa la presumpta comissió dels delictes de prevaricació, tràfic d'influències, malversació de fons públics, falsedat documental i frau de subvencions.

En l'operació Estela hi van participar prop de 500 agents i estava dirigida pel jutjat d'instrucció 1 de Barcelona i la Fiscalia Anticorrupció. La investigació va arrencar fa dos anys arran de denúncies anònimes però també de la CUP i la CGT, que van denunciar que l'àrea de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona hauria atorgat subvencions i adjudicat contractes per la via de la concessió directa a empreses afins entre els anys 2012 i 2015.

Segons els investigadors, dues entitats, CATMón i IGMAN, totes domiciliades a la mateixa adreça de Barcelona, haurien rebut entre el 2011 i el 2015 més de 10 milions procedents de diferents organismes públics catalanes, entre ells la Diputació de Barcelona. Per això sospiten que el presumpte frau podria ser més elevat.

La majoria dels projectes per a la cooperació internacional als quals estaven destinats els diners no es van portar a terme, i s'haurien creat empreses expressament per al cobrament de les subvencions, informes finals «copiats literalment d'Internet», factures falses i activitats pressupostades no realitzades. Segons els investigadors, els diners de les subvencions transitaven suposadament «de forma anòmala» entre els comptes bancaris d'IGMAN, Catmón i la societat mercantil DISCATIMAT S.L per ser reintegrat en efectiu, destinat a sufragar les despeses de l'activitat de l'entramat criminal o per acabar en comptes personals dels investigats.

Una quineza de detinguts van quedar amb llibertat amb càrrecs. Esteve estava a l'espera de ser citats pel jutge i alguns passarien avui a disposició judicial. Entre els detinguts també hi havia responsables de Pimec, la seu de la qual a Barcelona també va ser escorcollada, així com directius de fundacions, associacions i empreses catalanes. Es van fer escorcolls en municipis, com Barcelona, Girona, Falset, Reus, Mataró, Manresa, Sant Cugat del Vallès, Arenys de Mar, les Preses, Tordera o Cabrils.

A Girona van escorcollar Plataforma Educativa de Girona -agrupació destinada a ajudar els ciutadans en situació de risc- i van detenir el director general, Jordi Pascual, i la fundació Utopia, al mateix edifici. A Les Preses, van escorcollar l'empresa IGFA i detenir dos socis que van quedar lliures.