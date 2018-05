Passamuntanyes i curiosos a Santa Eugènia

Quarts de deu del matí, carrer Garrotxa de Girona, barri de Santa Eugènia. Arriben diversos furgons i cotxes de paisà de la Policia Nacional. En surten una vintena d'agents, alguns d'ells amb passamuntanyes, i enfilen cap a la seu de la Plataforma Educativa i la Fundació Utopia, ambdues al mateix edifici. La Plataforma Educativa és una entitat que es defineix, com explica a la seva pàgina web, com una «una agrupació d'organitzacions de l'economia social» i que tenen com a objectiu «millorar la qualitat de vida de les persones amb menys recursos i/o en situació de risc». I la Utopia, està dedicada a la Cultura i al desenvolupament humà sostenible, a través de la creativitat i la innovació social.

Aquí els policies entren a l'entitat per sorpresa dels treballadors i demanen pels responsables. Alguns es queden dins de la seu i als altres empleats els fan sortir. Tot el matí el passen a fora del carrer. Entre ells el regidor del PSC de Sarrià de Ter Roger Casero, que treballa en aquesta entitat. Dins del local s'hi queden, entre d'altres, informàtics i el director general de la Plataforma Educativa, Jordi Pascual.

Van passant les hores i és un anar i venir de curiosos en aquest cèntric punt del barri, a tocar de la carretera Santa Eugènia. L'entitat social està situada en els números 7 i 9 del carrer de la Garrotxa. Veïns pregunten pel motiu de tanta policia i els agents no contesten. O els que ho fan els diuen: «no te endiendo», ja que majoritàriament són agents de la Policia Nacional procedents de Madrid.

Els veïns també ho demanen als periodistes, que inicialment també estaven força sorpresos pel gran desplegament, ja que l'escorcoll es feia només a una entitat.

Finalment, pels volts de les deu es veu un dels primers policies amb armilla i encaputxat sortint d'un petit magatzem d'un garatge que és de la mateixa entitat on es feia l'escorcoll. Poca estona després entra dins del local i se'n va a fora amb un home que és l'informàtic de l'empresa investigada, com explica el responsable d'un negoci veí en parlar amb altres treballadors. I després se'n tornen cap a dins.

Mentre tot això succeeix, la desena d'agents de la Policia Nacional que són a l'exterior segueixen custodiant la porta de la Plataforma Educativa i la Fundació Utopia i el carrer per tal que ningú s'acosti a la zona.

A les dotze del migdia, els policies comencen a fer moviments i fan moure els periodistes a l'altra vorera del davant de l'entitat. La raó: hi ha d'haver moviment de vehicles i segurament sortiran els agents per acabar amb l'escorcoll. Això però no es produeix.

En paral·lel, el CDR Pla del Ter convoca una acció de protesta davant de la seu de la Plataforma Educativa. No té massa assistències, unes cinc persones. Però un grup d'uns sis veïns de la zona que no combreguen amb les seves idees, ja que duen pancartes on es podia llegir «llibertat presos polítics» comencen a increpar-los i també als periodistes que hi havia desplegats.

Aquesta situació es comença a tensar i això obliga a la intervenció de la Policia Nacional. Uns agents fan desplaçar les persones que increpen els periodistes i els CDRs cap a una zona més llunyana. Finalment, a la zona més propera de la Plataforma Educativa només hi queden els periodistes.



Suport dels Mossos

Pocs minuts més tard, arriben efectius de seguretat ciutadana i dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra, que tallen el pas a la zona abalisant-la i també el carrer Garrotxa per anar cap a la carretera Santa Eugènia. Només es permet el pas dels veïns quan s'acrediten, el mateix amb els vianants.

Al migdia encara dura l'escorcoll. En algun moment hi ha moviment com, per exemple, quan arriben agents amb caixes de cartó per poder-se emportar el material informàtic i documentació necessària que ha de poder acreditar el frau en subvencions a través de projectes de cooperació internacional.

Els agents van seguir fins ben entrada a la tarda a la seu de la Plataforma Educativa i la Fundació Utopia. I després se'n van retornar cap a Madrid per seguir amb les diligències. Ahir al migdia també es va escorcollar la seu de l'empresa IGFA dedicada a la gestió dels residus, que es troba a les Preses.