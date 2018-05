Rajoy exigeix a Torra que canviï els consellers abans de celebrar el ple

El Govern va instar ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, a signar un altre decret amb consellers que puguin exercir, la vigília del seu primer ple del Parlament com a president, en què, no obstant això, no podrà seure a l'hemicicle juntament amb els membres del qual vol que sigui el seu nou executiu.

Des del Palau de la Generalitat, Torra espera encara que el Govern de l'Estat publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el decret de nomenament dels consellers, requisit perquè puguin prendre possessió, però l'Executiu de Mariano Rajoy no ho ha fet.

El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, va subratllar que seria una «irresponsabilitat» que l'Executiu del PP publiqués al DOGC el decret de Torra que inclou consellers a la presó o fugits a l'estranger.

Així, va instar Torra a signar un «decret diferent» que proposi un Govern «efectiu» amb consellers que «estiguin presents i puguin exercir».

Però Torra no mou fitxa i manté el seu Govern, a l'espera de l'informe que va demanar a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat perquè trobi una via que permeti formar ja Govern i proposi mesures legals contra el Govern de l'Estat, davant la qual cosa des de la Generalitat consideren un «bloqueig» a la formació del nou Govern català.

En aquest context, Torra acudirà avui al seu primer ple del Parlament com a president i, si decideix ocupar com li correspon la primera fila de l'hemicicle reservada per al Govern, s'asseuria sol perquè els seus consellers -que en condicions normals haurien de situar-se al seu costat- no han pogut prendre encara possessió.

A més, només tres dels consellers nomenats per Torra són diputats i estaran presents demà perquè no estan a l'estranger o a la presó: Elsa Artadi, Ernest Maragall i Chakir El Homrani.

En aquest context, el president del Govern, Mariano Rajoy, viatjarà per primera vegada a Catalunya des de les eleccions del 21 de desembre per clausurar el dissabte 2 de juny les jornades anuals que el Cercle d'Economia celebra a Sitges (Garraf). Abans, Rajoy es reunirà dimarts que ve amb el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, per parlar de la crisi política a Catalunya.



Crítiques d'Arrimadas

De la seva banda, la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va afirmar que el president de la Generalitat no pretén governar sinó «seguir confrontant», com segons ell prova el fet que hagi designat consellers persones que són a la presó o a l'estranger.

Des de JxCat, el portaveu adjunt, Eduard Pujol, va exigir a Rajoy i al seu Govern que dimiteixen per la sentència de la trama Gürtel, i també va insistir en la necessitat de retirar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Pujol va recalcar que la presa de possessió del Govern de Torra (després de la qual es podria procedir a aixecar el 155) depèn de «l'actitud arbitrària de la Moncloa», a la qual ha instat a «complir la llei» i a publicar en el DOGC els nomenaments dels consellers.



La proposta d'ERC

L'adjunt a la Presidència d'ERC, Pere Aragonès, va plantejar ahir una via per desencallar el Govern: que el Govern central accepti publicar els nomenaments en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i després els impugni davant la Justícia si alguns noms no li semblen correctes.

En una entrevista de Rac1 recollida per Europa Press, va defensar que el Govern dissenyat per Quim Torra s'ajusta a la «normativa vigent» malgrat la presència de quatre exconsellers destituïts pel 155, i va assegurar que l'Estat té l'obligació de publicar-lo.

Així, planteja que el Govern central publiqui els nomenaments i després actuï com consideri més oportú: «Després poden impugnar si consideren que no és correcte que siguin consellers els presos o els que són a l'exili», en al·lusió a Josep Rull, Jordi Turull, Lluís Puig i Toni Comín. Aragonès va admetre que el seu partit era partidari que en el Govern no hi hagués consellers encausats, però va assenyalar que finalment va proposar Comín a petició seva: «Va demanar ser restituït, ho vam parlar, i li vam fer la proposta al president Torra».

El republicà serà el proper vicepresident del Govern si es desencallen els nomenaments, i va dir que ho assumeix amb una sensació «agredolça», ja que considera que qui mereixeria el càrrec és l'exvicepresident destituït i líder del partit, Oriol Junqueras, actualment empresonat.